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Захарова з піною біля рота пригрозила США відповіддю на визнання РФ державою-спонсором тероризму

2 серпня 2022, 15:17

У Росії погрожують Америці розривом дипломатичних відносин.

США, Захарова
Захарова погрожує США розривом дипломатичних відносин / Колаж ua.depositphotos.com і МЗС РФ

США вже незабаром можуть офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. У Росії не можуть заспокоїтися й істерять з цього приводу. Навіть представниця російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу вирішила наївно пригрозити Америці.

Вона каже, що якщо США приймуть таке рішення, то РФ "розірве дипломатичні відносини з Америкою". Варто відзначити, що таким рішенням США перші розірвуть відносини з Кремлем, так що ці погрози лише порожній звук. Також Захарова зробила вигляд, що Росії в принципі все одно на ці відносини з Америкою.

"Наївний. Забувається, що будь-яка дія народжує протидію. І логічним результатом подібного кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма витікаючими наслідками. І це у Вашингтоні повинні прекрасно розуміти", – наївно сказала Захарова.

Вона всіх намагається переконати, що для Росії це нібито "не зіграє великої ролі".

"Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, і якщо у Вашингтоні вирішать піти на повну зупинку у взаємодії з Москвою, ми переживемо. У цьому не повинно бути ніяких сумнівів", - знову наївно додала Захарова.

Статус держави-спонсора тероризму для Росії

Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.

Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.

28 липня Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.

Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.

Інші новини:

терроризм війна в Україні російське вторгнення Марія Захарова Росія
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