Захарова з піною біля рота пригрозила США відповіддю на визнання РФ державою-спонсором тероризму

У Росії погрожують Америці розривом дипломатичних відносин.
США вже незабаром можуть офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. У Росії не можуть заспокоїтися й істерять з цього приводу. Навіть представниця російського МЗС Марія Захарова під час брифінгу вирішила наївно пригрозити Америці.
Вона каже, що якщо США приймуть таке рішення, то РФ "розірве дипломатичні відносини з Америкою". Варто відзначити, що таким рішенням США перші розірвуть відносини з Кремлем, так що ці погрози лише порожній звук. Також Захарова зробила вигляд, що Росії в принципі все одно на ці відносини з Америкою.
"Наївний. Забувається, що будь-яка дія народжує протидію. І логічним результатом подібного кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма витікаючими наслідками. І це у Вашингтоні повинні прекрасно розуміти", – наївно сказала Захарова.
Вона всіх намагається переконати, що для Росії це нібито "не зіграє великої ролі".
"Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, і якщо у Вашингтоні вирішать піти на повну зупинку у взаємодії з Москвою, ми переживемо. У цьому не повинно бути ніяких сумнівів", - знову наївно додала Захарова.
Статус держави-спонсора тероризму для Росії
Американське видання The Washington Post в середині квітня опублікувало відомості, згідно з якими президент України Володимир Зеленський під час телефонних перемовин з президентом США Джо Байденом закликав главу Білого дому посприяти в ухваленні рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Вказувалося, що Байден готовий розглянути варіанти з метою тиску на Москву. Рішення про новий статус для РФ може призвести до санкцій проти десятка інших держав, які працюють з Росією, і заморожування російських активів на території США.
Згодом Зеленський знову закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму і зазначив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.
"Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія повинна бути офіційно визнана державою - спонсором тероризму", - сказав Зеленський.
Згодом стало відомо про те, що Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом. У документі зазначено, що війська Росії вчинили масові військові злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці та Гостомелі. У діях російської держави також вбачається завдання повного або часткового знищення української нації.
28 липня Сенат США прийняв резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії і в Україні.
Наразі державами-спонсорами тероризму визнані Куба, Сирія, Іран та КНДР.
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