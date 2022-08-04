Путін захоче переговорів: наприкінці серпня РФ може запропонувати припинення вогню - Жданов

Путін може запропонувати переговори та припинення вогню / Колаж фото Reuters, Главред

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці серпня може захотіти переговорів з Україною про припинення вогню. У цей час він може спробувати провести "референдуми" на окупованих територіях. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він додав, що найближчим часом армія РФ буде намагатися захопити нові території, щоб потім покликати Україну за стіл переговорів. Окупанти готуються до наступу одразу на трьох напрямках.

"Для того, щоб, можливо, захопити ще території і потім сісти за стіл переговорів. Коли наступ видихнеться вони будуть терміново пропонувати нам переговорний процес", - сказав Олег Жданов.

Він також припустив, що Росії може не вистачити сил для масового наступу.

"Тому вони намагаються створити ілюзію наступальної загрози, спробують її частково реалізувати і при цьому будуть пропонувати нам переговорний процес. На кінець серпня Росії потрібно припинення вогню, хоча б тимчасове. Для того, щоб провести "референдуми". Поки йдуть активні бойові дії референдум не можна легалізувати, навіть на території Російської Федерації", - додав Жданов.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні слід зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів.

14 липня заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовність повернутись до переговорів з Україною. При цьому у Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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