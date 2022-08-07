Україна не сяде за стіл переговорів з РФ, якщо окупанти проведуть 'референдуми' - президент

Володимир Зеленський твердо заявив, що Україна не збирається віддавати свої території ворогу.
Україна в жодному разі не погодиться провести переговори з російською делегацією, якщо окупанти проведуть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він твердо зазначив, що Україна не планує і не буде планувати віддавати свої території ворогу. Анексія регіонів зачинить двері перед РФ для переговорів з Україною.
"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть за цими псевдореферендумами, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", — сказав Зеленський.
Він додав, що відповідати перед Україною будуть й ті, хто хоча б якось буде допомагати окупантам у проведенні "референдумів".
Плани РФ щодо анексії територій України
У Головному управлінні розвідки Міноборони України у липні розповіли, що Росія провалила план з окупації всієї держави, однак проводить підготовку, мовляв,"референдумів" для анексії українських територій. Розвідники зафіксували роботу, спрямовану на організацію подібних "заходів", у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.
Журналісти дізналися, що Кремль планує проведення псевдореферендуму на Донбасі 11 вересня. Загарбники готові намалювати 70% "за". Причому під час голосування хочуть використовувати метод "мітка виборця".
Колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Росія розгойдує тему з "референдумами", щоб змусити Україну і західний світ вести перемовини з Москвою. Як вважає Андрусів, навіть якщо псевдореферендуми і проведуть, їх результати ніхто не визнає.
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