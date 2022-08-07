Україна не сяде за стіл переговорів з РФ, якщо окупанти проведуть 'референдуми' - президент

Україна не піде на переговори з РФ, якщо окупанти проведуть "референдуми" / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна в жодному разі не погодиться провести переговори з російською делегацією, якщо окупанти проведуть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він твердо зазначив, що Україна не планує і не буде планувати віддавати свої території ворогу. Анексія регіонів зачинить двері перед РФ для переговорів з Україною.

"Ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть за цими псевдореферендумами, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській стороні однозначно будуть потрібні в певний момент", — сказав Зеленський.

Він додав, що відповідати перед Україною будуть й ті, хто хоча б якось буде допомагати окупантам у проведенні "референдумів".

Плани РФ щодо анексії територій України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України у липні розповіли, що Росія провалила план з окупації всієї держави, однак проводить підготовку, мовляв,"референдумів" для анексії українських територій. Розвідники зафіксували роботу, спрямовану на організацію подібних "заходів", у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Журналісти дізналися, що Кремль планує проведення псевдореферендуму на Донбасі 11 вересня. Загарбники готові намалювати 70% "за". Причому під час голосування хочуть використовувати метод "мітка виборця".

Колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Росія розгойдує тему з "референдумами", щоб змусити Україну і західний світ вести перемовини з Москвою. Як вважає Андрусів, навіть якщо псевдореферендуми і проведуть, їх результати ніхто не визнає.

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