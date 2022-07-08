Навіть за стіл не сіли: Лавров осоромився на саміті глав МЗС G20

Лавров / pixabay, reuters

На саміті глав МЗС G20 міністру закордонних справ країни-агресора Росії Сергію Лаврову влаштували бойкот.

Як повідомляє японський інформаційний портал Kyodo News, з представником країни, яка бомбить міста і вбиває мирних жителів, відмовилися зробити спільне фото.

Через неприязнь до Лаврова і дій РФ в Україні на знак протесту проти військової агресії високопоставлені дипломати напередодні бойкотували вечерю.

"Представники різних країн в якості Заходу, що показує неприязнь до Росії, не зробили традиційне групове фото міністрів", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді, на знак протесту високопоставлені дипломати також бойкотували вечерю в увечері 7 липня, який став першим заходом дводенної зустрічі G20.

Відмовилися Слухати РФ

Як повідомляє видання, на зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральних банків країн "Великої двадцятки" делегації США, Канади і Європи пішли, коли російські офіційні особи, в тому числі міністр фінансів Антон Силуанов, що віртуально приєднався, збиралися виступити.

Як писав Главред, в Росії влаштували істерику через опубліковану таємну розмову президентів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. Там назвали таку публікацію "порушенням дипломатичної етики". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Лавров заявив, що Росії не соромно за те, про що говорив Путін з лідерами інших держав.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати і пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

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