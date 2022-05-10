Зеленський емоційно розповів про евакуацію військових з Азовсталі

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить все, щоб визволити поранених військових з Маріуполя.

За словами президента, Росія блокує всі можливі варіанти евакуації.

"Ми застосовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати порятунок для них. Але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів. Ми запитували у наших партнерів і необхідну зброю, щоб деблокувати Маріуполь, але саме тієї зброї саме в такому обсязі, який потрібен для деблокади Маріуполя, зараз немає", - заявив Зеленський у зверненні до керівництва Республіки Мальти.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

В обложеному російськими окупантами Маріуполі у середу, 4 травня, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь, де знаходяться українські захисники і ховаються від російських бомбардувань мирні жителі.

Російський окупанти обстрілюють позиції української армії з артилерійських установок, літаків, танків і кораблів. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

Штурм почався у вівторок 3 травня, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який до цього бомбардували і обстрілювали. На Азовсталі йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями немає.

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