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Зеленський 15 грудня зустрінеться з Макроном і новим канцлером Німеччини

14 грудня 2021, 16:48

Зустріч пройде в Брюсселі перед самітом Східного партнерства.

Зеленський
Володимир Зеленський / Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелі Макроном 15 грудня.

Відомо, що зустріч пройде в Брюсселі перед самітом Східного партнерства і державні лідери обговорять виконання Мінських домовленостей.

"Після приїзду в Брюссель перед початком саміту пройде зустріч так званої "нормандської трійки"... На зустрічі мова піде про те, що спільно вирішити, як можна знову досягти прогресу в реалізації Мінських домовленостей", - сказало джерело, передають РИА Новости.

15 грудня в Брюсселі пройде саміт Східного партнерства.

Східне партнерство - це проект ЄС, мета якого розвивати інтеграційні зв'язки Євросоюзу з шістьма країнами: Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною.

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Переговори щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів по відеозв'язку переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануедем Макроном. Сторони домовилися про активізацію діалогу в рамках "Нормандії" та обговорення планів щодо організації зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Після цього пройшли телефонні переговори канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з господарем Кремля Володимиром Путіним. Російський президент звинуватив Україну у зриві всіх переговорів у нормандському форматі, проте висловив готовність обговорювати можливість організації діалогу за участю міністрів закордонних справ.

Представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт говорив, що сторони досягли домовленостей щодо зустрічі глав МЗС нормандської четвірки. Він анонсував проведення переговорів вже найближчим часом, але захід так і не відбувся.

У прес-службі президента Франція Макрона відзначали, що Париж, Київ, Берлін і Москва за підсумками переговорів домовилися про зустріч міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки в найближчі два тижні. Втім, зустрічі не було.

Спікер Банкової Сергій Нікіфоров 7 листопада заявляв, що подальші переговори щодо Донбасу в нормандському форматі під питанням. Сторонам не вдалося домовитися ні по зустрічі міністрів закордонних справ, ні по саміту за участю лідерів "Нормандії".

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Представник російського МЗС Марія Захарова стверджувала, що Москва наполягає на затвердженні документа, на основі якого повинен пройти саміт в "Нормандії". При цьому вона звинуватила Київ у невиконанні "Мінська", а Францію і Німеччину в, мовляв, нездатності забезпечити реалізацію домовленостей.

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Володимир Зеленський війна на Донбасі Еммануель Макрон Олаф Шольц
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