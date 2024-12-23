Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених: деталі від ISW

Альона Вороніна
23 грудня 2024, 10:12
468
Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували страту ворогом чотирьох полонених українських військових.
ВСУ, свеча
Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основні тези аналітиків ISW:

  • Окупанти розстріляли 4-х українських військовополонених на Времівському напрямку
  • Російські командири дозволяють своїм підлеглим страчувати військовополонених
  • Такі дії є явним порушенням міжнародного права

Командири російської окупаційної армії дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених. Це є явним порушенням міжнародного права.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що останнім часом кількість страт українських військовополонених, які здійснюють російські окупанти на полі бою, збільшилася.

відео дня

У ISW прокоментували страту окупантами чотирьох українських військовополонених на Времівському напрямку, про яку стало відомо після публікації 22 грудня геолокаційних кадрів. Зазначається, що страта військовополонених сталася у районі кордону Донецької та Запорізької областей у Благодатному (на південь від Великої Новосілки).

"ISW регулярно оцінює, що російські командири або самовдоволені, або дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права", – зазначається у звіті.

Прокуратура почала розслідування

Офіс генпрокурора почав розслідування розстрілу чотирьох українських військовополонених на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Розстріли українських військовополонених стали частішими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що у 2024 році кількість випадків розстрілів українських бійців російськими окупантами майже вдвічі більша, ніж за два попередні роки війни разом. Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Розстріл окупантами 4-х військовополонених – що відомо

Раніше Главред повідомляв, що росіяни розстріляли українських полонених на фронті. Розстріл українських полонених зафіксували на відео з дрона. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він наголосив, що російські воєнні злочинці мають постати перед міжнародним трибуналом.

Пізніше стали відомі деталі розстрілу росіянами чотирьох українських полонених. Як розповів пресофіцер 111 ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач, російські загарбники розстріляли чотирьох бійців бригади в районі Времівського виступу.

"На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", – зазначив військовий.

Про те, що чотирьох військовополонених розстріляли, у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов, а потім також знайшли відео з дрона. Сєкач зазначив, що командири російської армії віддають наказ про розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні расстрел військовополонені воєнні злочини Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

11:41Світ
Рішення ухвалено: РФ готує наступ на Херсон - ЗМІ дізналися деталі

Рішення ухвалено: РФ готує наступ на Херсон - ЗМІ дізналися деталі

10:40Україна
Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених: деталі від ISW

Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених: деталі від ISW

10:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Останні новини

12:15

КНДР могла передати РФ балістичні ракети: генерал попередив про небезпеку

11:41

Мільйони боєприпасів і сотні ракет: КНДР збільшила постачання зброї до РФ - WSJ

11:37

На Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер": що буде з погодою

11:17

Де захований кубик: тільки геній знайде відповідь за 5 секунд

11:06

Армія РФ в Криму переховує техніку в старих складах: партизани пояснили причину

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:40

Рішення ухвалено: РФ готує наступ на Херсон - ЗМІ дізналися деталі

10:38

Чим очистити сковороду від пригорілої їжі: давно забутий, але ефективний спосібВідео

10:33

Смак Різдва: від класичних рецептів до нових кулінарних традицій із Culinara та зірковими шеф-кухарями новини компанії

10:22

Гороскоп на завтра 24 грудня: Овнам - райський період, Козерогам - неймовірна удача

Реклама
10:12

Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених: деталі від ISW

10:05

Понад 1000 солдатів вбиті та поранені: ЗСУ показали, як знищують військових КНДР

09:32

Як позбутися чорної цвілі на вікнах: простий, але дуже хороший спосібВідео

09:31

Потепління до +11, мокрий сніг і дощ: якою буде погода в останній тиждень 2024 року

09:04

В РФ знищено склад: вщент вигоріли деталі для "Шахедів" на $16 млн - ГУР

08:30

Путін може "протестувати" єдність НАТО: Пісторіус попередив про загрозу нападу РФ

07:52

"Відповідь на слова Зеленського": Фіцо пояснив свою зустріч із диктатором Путіним

07:01

Кім Чен Ин може відправити в РФ дрони і додаткові війська - корейська розвідка

06:36

У Росії все почне руйнуватися вже в січні-березні 2025 рокуПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти три панди

04:30

Смачні тарталетки на Новий рік: простий рецепт, який здивує усіхВідео

Реклама
04:12

Почнуться проблеми зі здоров'ям: що не можна брати в руки 23 грудня - прикмети

03:30

Кого полюбляють енергетичні вампіри: знаки зодіаку, які страждають найбільше

02:31

Краще, ніж будь-який салат: смачні кульки "Рафаелло" з крабових паличок - рецепт

02:00

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд

01:30

"У нас немає таких засобів ППО": експерт про загрозу удару РФ ракетою "Орешник"

22 грудня, неділя
23:31

Прапори УПА на польській техніці ЗСУ: в "Азові" поставили на місце главу МО Польщі

22:39

"Ганьба для країни": у Словаччині розкритикували Фіцо за зустріч з Путіним

22:27

"Мільйони жертв": Трамп чекає зустрічі з Путіним, щоб "закінчити війну" в Україні

22:07

Син Наташі Корольової та його дружина відреклися від батьків-путіністів

21:48

Смачна закуска зі шпротами за 10 хвилин: рецепт бюджетної страви на Новий рік

21:48

Брітні Спірс бореться із "сильним сумом": що засмутило зірку

21:22

Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про "посилення паніки"

20:46

Ліквідували понад 60 загарбників та десятки одиниць техніки: Азов відбив штурм РФ

20:29

Чи погодиться Путін на заморозку війни?Погляд

20:19

Путін хоче "закидати Європу ракетами": тривожний прогноз нової війни РФ

19:54

"Ще тоді стався візуальний контакт": популярний актор закрутив новий роман

19:46

Масштабна ДТП на Прикарпатті: госпіталізовано 13 людей, серед них дитина

19:16

Путін пішов на принцип: Росія повернула собі 40% територій у Курщині – WP

19:15

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

19:10

РФ розкидає у одному з міст України пастки-їжаки: у МВА попередили про загрозу

Реклама
18:30

Розстріл росіянами чотирьох українських полонених: відомі деталі злочину РФ

18:21

Чи спрацює знову енергетичний шантаж Кремля?Погляд

18:14

Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколону РФВідео

18:04

РФ намагається форсувати Дніпро: експерт розповів, чи є загроза для Херсона

17:37

Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

17:35

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

17:14

Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

17:00

Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

16:41

Українському співаку заборонили в'їзд до Євросоюзу

16:22

Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти