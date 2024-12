Командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених: деталі від ISW

Основні тези аналітиків ISW:

Командири російської окупаційної армії дозволяють своїм підлеглим брати участь у стратах військовополонених. Це є явним порушенням міжнародного права.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що останнім часом кількість страт українських військовополонених, які здійснюють російські окупанти на полі бою, збільшилася.

У ISW прокоментували страту окупантами чотирьох українських військовополонених на Времівському напрямку, про яку стало відомо після публікації 22 грудня геолокаційних кадрів. Зазначається, що страта військовополонених сталася у районі кордону Донецької та Запорізької областей у Благодатному (на південь від Великої Новосілки).

Офіс генпрокурора почав розслідування розстрілу чотирьох українських військовополонених на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявив, що у 2024 році кількість випадків розстрілів українських бійців російськими окупантами майже вдвічі більша, ніж за два попередні роки війни разом. Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Раніше Главред повідомляв, що росіяни розстріляли українських полонених на фронті. Розстріл українських полонених зафіксували на відео з дрона. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він наголосив, що російські воєнні злочинці мають постати перед міжнародним трибуналом.

Пізніше стали відомі деталі розстрілу росіянами чотирьох українських полонених. Як розповів пресофіцер 111 ОМБр імені Марка Безручка Іван Сєкач, російські загарбники розстріляли чотирьох бійців бригади в районі Времівського виступу.

"На їх позиції було шість людей. Почався артобстріл. З їхньої доповіді знаємо, що двоє військовослужбовців загинули від обстрілу. Четверо опинились в оточенні", – зазначив військовий.

Про те, що чотирьох військовополонених розстріляли, у бригаді дізнались із перехоплених російських розмов, а потім також знайшли відео з дрона. Сєкач зазначив, що командири російської армії віддають наказ про розстріл українських полонених, щоб не зменшувати темпи наступу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.