"Здалися добровільно": "Азовці" взяли в полон 23 росіян

Коротко:
- Окупантів захопили під час штурмів
- Військові РФ будуть передані відповідним службам
Бійці 12-ї бригади "Азов" взяли в полон 12 російських окупантів на торецькому напрямку. Про це бригада заявила в Telegram.
Зазначається, що росіяни здалися добровільно.
"Знайдені в підвалах, взяті під час штурмів. Цим солдатам ЗС РФ пощастило вижити", - зазначили в бригаді.
В "Азові" поінформували, що полонені перебувають у задовільному стані та в адекватних умовах утримання.
"Російські військові будуть передані відповідним службам. Сподіваємося, що вже найближчим часом їх обміняють на полонених українських захисників", - заявили в бригаді.
Також оприлюднено відео, на якому полонені просять обміняти їх на військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
Дивіться відео з полоненими росіянами
Повернення військовополонених - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у середу, 15 січня, в Україну повернулися ще 25 полонених. Про це повідомив Володимир Зеленський. "Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові та цивільні. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу", - написав президент.
30 грудня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому вдалося повернути 189 українських військовослужбовців.
18 жовтня між Україною і Росією також відбувся обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 95 наших захисників. Обмін полоненими відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.
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