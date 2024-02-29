'Збиваються доволі далеко': у ЗСУ розкрили деталі успішного збиття літаків РФ

Ігнат наголосив, щоб російським пілотам бити цими бомбами далі, треба ризикувати.

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ЗСУ знищують літаки Росії / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Вікіпедія

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що російські військові літаки вдається збивати на значній відстані. Він пояснив, чим зумовлене успішне збиття трьох російських літаків за три дні.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Ігнат зазначив, що ворог наростив авіаційну присутність на східному напрямку і став агресивнішим, що спостерігається на Авдіївському напрямку, де запускалися сотні керованих авіаційних ракет.

У цьому зв'язку українське вище військове керівництво відреагувало, а Повітряні сили ЗСУ збивають російські літаки.

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"Збиваються вони доволі таки далеко. Не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто, російські пілоти вже не так нахабніють, не так близько підлітають, і їм треба підлетіти ближче, аби керована авіаційна бомба полетіла далі, бо бомба планує, не має свого двигуна, і летить, фактично знижується, втрачаючи швидкість. Тому, щоб російським пілотам бити цими бомбами далі, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють у такі історії, як сьогоднішня", - повідомив Ігнат.

При цьому, він каже, що в України з'являється більше засобів для того, щоби діставати ворога на дальніх підступах.

Речник додав, що це дуже важливо, і про це говорять на засіданнях Контактної групи у форматі "Рамштайн" для надання Україні більше систем і засобів.

"У світі вони є. Звичайно, в обмеженій кількості. Засоби протиповітряної оборони, а також і боєприпаси до них - це зенітні керовані ракети, теж виготовляються не швидко. Розхід у нас іде серйозний. Ви бачите скільки було до та після нового року використано наших засобів по крилатих ракетах ворога і по літаках навіть", - додав Ігнат.

Він уточнив, що українська ешелонована протиповітряна оборона працює і має виконувати усі функції.

Що відомо про літак Су-34 / інфографіка: Главред

ЗСУ ліквідували російські літаки

Нагадаємо, що ЗСУ за лютий знищили 11 бортів. В четвер, 29 лютого, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Пізніше стало відомо, що за один ранок 29 лютого ЗСУ збили три винищувачі. Микола Олещук повідомив, що близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.

23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. За попередніми даними, літак був збитий над Азовським морем, а його уламки впали на території РФ. Шанси на збереження літака були мінімальні.

21 лютого стало відомо, що ЗСУ навічно приземлили ще один російський Су-34. Командувач Повітряних сил заявив, що льотчику Су-35 пощастило, адже той маневрував і більше не ризикує. Екіпаж Су-34 зник назавжди.

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

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