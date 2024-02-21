ЗСУ навічно приземлили ще один російський Су-34, а Су-35 пощастило - зманеврував

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що українські військові збили ще один російський літак Су-34 - цей винищувач-бомбардувальник став вже сьомим ворожим бортом, збитим останнім часом.
"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило - маневрував і більше не ризикує. А ось екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "вічного польоту, брати". Є хороші результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!"- написав Олещук у Telegram.
Збиття літаків РФ
19 лютого в Маріуполі прогриміли вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході - винищувач бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35С. За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.
18 лютого бійці ЗСУ вразили ворожий військовий літак Су-34. Його пілот, не думаючи про людей, направив машину не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій частині Луганської області.
17 лютого ЗСУ знищили три російські літаки на Східному фронті, повідомив Головнокомандувач військ Олександр Сирський. Зокрема, були збиті два ворожих Су-34 і один Су-35. Інформацію також підтвердили і в Повітряних силах.
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