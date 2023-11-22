ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини, в РФ спалахнула істерика – ISW

Українські військові змогли просунутися вперед на лівому березі Дніпра. Тим часом в РФ намагаються вгамувати істерику, яка виникла навколо ситуації на фронті.

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ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини/ колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Захисники України минулої доби, 21 листопада, продовжували операції на східному (лівому) березі Херсонської області і змогли просунутися вперед.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Із посиланням на російського військового блогера вони зазначають, що українські сили здійснили атаку з Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро) та увійшли в лісову зону поблизу поселення.

Також в ISW звернули увагу, що російські джерела повідомляли про те, що українські військові продовжують утримувати позиції у селі Кринки на Херсонщині, а також біля Антонівського автомобільного мосту і малого залізничного мосту за шість кілометрів на схід від Антонівського мосту.

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У той же час опубліковані 21 листопада геолокаційні кадри показують, що російські окупанти просунулися на північний схід від Кринок. У міноборони країни-агресорки Росії повідомили, що на херсонському напрямку діють підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ) РФ.

У РФ намагаються вгамувати істерику

При цьому аналітики ISW зазначають, що російське міністерство оборони та чиновники країни-агресорки намагаються вгамувати істерику, яка виникла навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області.

Аналітики звернули увагу на промову російського міністра оборони Сергія Шойгу під час колегії міноборони Росії 21 листопада. Шойгу на колегії заявив, що російські війська нібито перешкоджали спробам українських військових провести успішні "десантні операції на херсонському напрямку". При цьому російський міністр сказав, нібито армія РФ завдає "колосальних" втрат українським силам.

В ISW зазначають, що такі заяви Шойгу ймовірно є спробою применшити стурбованість деяких російських військових блогерів, яка виникла через неможливість російських окупантів рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра. Проте аналітики кажуть, що такі заяви російського міноборони навряд чи заспокоять ті нарікання, які все більше зростають у російському інформаційному просторі.

Створення ЗСУ плацдарму на лівобережжі Херсонщини

Раніше видання The Hill писало, що Україна виборола ключову перемогу у війні на виснаження з РФ. Україна зберігає тактичну перевагу на фронті, навіть якщо перед українськими військовими стоїть складне завдання тривалої війни проти країни-агресорки РФ.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко озвучив реалістичний прогноз по боях на півдні. За його словами, окупанти не залишають плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Командування ЗС РФ сформувало тактичні групи у кількості близько двох бригад, які повинні протидіяти просуванню ЗСУ на півдні.

Також раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі та просуваються вперед на двох напрямках. Сили оборони України утримують нові позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

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