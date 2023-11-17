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"Росіяни шоковані": військовий ЗСУ розкрив ситуацію на лівому березі Херсонщини

Юлія Закрепа
17 ноября 2023, 17:57обновлено 17 ноября, 18:52
Військовослужбовець розповвів, що вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі.
'Росіяни шоковані': військовий ЗСУ розкрив ситуацію на лівому березі Херсонщини
Військовий розповів про ситуацію на Херсонщині / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко розповів, що російська армія намагається не підводити важку техніку ближче до лівого берега Херсонщини. Усе через ефективну роботу великої кількості дронів ЗСУ.

Як зауважив військовий в ефірі телеканалу "Еспресо", що вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі. Загарбники безперервно його атакують, але нічого не можуть із ним зробити. Безумовно, найбільш титанічних зусиль докладають бійці на землі, проте роботу інших засобів применшувати не варто.

Так, каже Войтко, на землі переважно діє наша морська піхота. Українська артилерія, авіація, оператори дронів завдають вогневого ураження по російській живій силі й техніці на лівому березі.

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"Наші вороги вражені, що в нас багато безпілотників, які ефективно працюють. Безпілотники відіграють там досить важливу роль. Це FPV дрони, які можуть уражати російську техніку й живу силу. І через це росіяни дуже обережно використовують важку техніку, намагаючись не підводити її в зону ураження наших дронів, і атакуючи плацдарм переважно живою силою", - зауважив Войтко.

Ситуація на Херсонському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ відбивають лівий берег Херсонщини. Американський Інститут вивчення війни повідомив про те, що ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

ЗСУ проводять масштабні операції на лівому березі Херсонщини. Російські військкори раніше заявляли, що ЗСУ провели безуспішні атаки з центру Кринок. Крім цього, українські військові атакують біля Пойми та Піщанівки.

ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Підрозділи морської піхоти збройних сил України зуміли закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонської області.

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