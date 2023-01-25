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РФ готує новий наступ: експерт назвав три ймовірні напрямки

25 січня 2023, 18:21
Спостерігається активність ворога на сході – фактично на всьому Донецькому напрямку.
російські військові
РФ готує новий наступ / Міноборони РФ

На сьогодні розглядаються варіанти наступу окупантів з напрямків, де є скупчення ворожих військ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Це північ - райони Білгородської області, південь - окупована частина Запорізької області, де ворог активізував бойові дії, вони виходили в атаки за кілька попередніх діб. Не мали успіху, ці атаки були відбиті, але там інтенсифікувалися бойові дії", - зазначив він у ефірі національного марафону.

Також, за його словами, спостерігається активність ворога на сході – Луганський напрямок (Сватове – Кремінна), Бахмут, Соледар і далі фактично весь Донецький напрямок.

"Там спостерігається активність ворога, вони підтягують туди певні свої сили. У переважній більшості, це піхотні батальйони. Звичайно є і важка техніка, і артилерія, не на всіх напрямках в рівній мірі. Очевидно, що пріоритетом для ворога зараз є східний напрямок", — сказав Мусієнко.

Разом з тим він зазначив, що активізація і перекидання в райони Північного Сходу окупованих територій частини танкової армії, яку окупанти відновлювали в Білорусі і яка була раніше знищена українськими військами, відбувається для того, щоб намагатися блокувати наш наступ на Кремінну.

Експерт додав, що зараз у ворога не та підтримка артилерії або танків, яка була 24 лютого. А розрахунок агресор робить на живу силу і за допомогою штурмових піхотних груп хоче досягти якихось тактичних переваг.

"Завдання-мінімум (для агресора - ред.) - стабілізувати лінію фронту на півдні і блокувати можливе просування українських військ на Мелітополь. Плюс розширити плацдарм і захопити Донецьку область. Завдання-максимум - це спробувати досягти тактичних переваг і завоювати більше простору, тобто окупувати ще більше територій, при цьому блокуючи наш наступ", – додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

Читайте більше:

Олександр Мусієнко війна Росії та України
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