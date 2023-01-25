Окупанти атакуватимуть міста та села: у розвідці назвали терміни наступу РФ

Триває перегрупування російських військ в усіх напрямках на лінії фронту.

Російські окупанти готуються до масштабного наступу / Міноборони РФ

Найближчим часом очікується новий етап наступу російських окупантів, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Триває перегрупування російських військ в усіх напрямках на лінії фронту. Таку заяву він зробив в ефірі національного телемарафону.

"Відбувається переміщення мобілізаційних резервів противника, які необхідно знищувати як реально критичні цілі: рано чи пізно з цих казарм вони підуть на лінію фронту і будуть наступати на наші села, наші міста", – розповів представник ГУР.

Разом з тим Скібіцький додав, що весна і початок літа будуть вирішальними в цій війні.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Загроза нового наступу РФ

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

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