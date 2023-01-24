Кремінна відкриє шлях до Луганська: ЗСУ готуються до потужного весняного контрнаступу – Politico

Окупанти можуть втратити контроль не лише над Луганськом, а й над Старобільском – важливим для РФ логістичним вузлом.

ЗСУ наступають у напрямку Кременної / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Українські військові активно готуються до весняного контрнаступу та не дають ворогу "перепочити". ЗСУ просуваються на Луганщині у напрямку Кремінної. Саме цей наступ є підготовчим етапом до весняного. Про це повідомляє Politico.

Звільнення Кремінної стане важливим кроком для подальшого просування до Луганська.

"Те, що ми бачимо, - це українська контрнаступальна операція, знову ж таки, значною мірою мінливі у цьому районі з погляду руху вперед і назад, з деякими поступовими успіхами біля Кремінної … Захоплення Кремінної поставить українські сили на шлях, який загрожує Рубіжному, і забезпечить один із потенційних напрямків на Старобільск, важливий російський логістичний вузол", - йдеться у повідомленні.

Війна в Луганській області

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що окупанти РФ зібрали на Луганщині близько 30 тисяч своїх військ.

Загарбники постійно обстрілюють звільнені ЗСУ населені пункти.

Гайдай казав, що ЗСУ наступають у напрямку Кремінної та Сватового. Українські війська поступово звільняють свої землі.

Однак, на думку Гайдая, стрімкого наступу там не буде, оскільки ворог зумів там серйозно зміцнитися. Також чиновник заявив про важкі бої в Білогорівці, по якій окупанти завдають масованих ударів.

Крім того, Гайдай розповів, що на напрямок Сватове-Кремінна окупаційні війська Росії перекинули свої резерви - окупанти там "просідають". Росіяни там зміцнилися і позаривалися, як за часів В'єтнамської війни.

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