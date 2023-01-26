РФ атакувала Україну дронами: ЗСУ вночі збили всі 24 безпілотники, запущені ворогом

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря.

Окупанти знову атакували Україну дронами Shahed-136/131 / Фото - Mil.gov.ua

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря, повідомляє Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеда".

"Всі 24 ворожі повітряні цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Переважна кількість дронів-камікадзе знищена в центрі країни – в зоні відповідальності Повітряного командування "Центр".

Як повідомляв Главред, раніше прессекретар Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат прокоментував масовані атаки росіян дронами-камікадзе Shahed. За його словами, удари іранськими БПЛА виснажують українську систему протиповітряної оборони, що посилює необхідність у додаткових поставках озброєння.

Нагадаємо, вночі 2 січня в низці областей України, зокрема в Києві та області, була оголошена повітряна тривога через атаку дронів-камікадзе. Повітряна тривога тривала понад 4 години. За час атаки сили ППО збили в столиці 20 ворожих цілей.

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