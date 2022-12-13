"Залежить від кількості": експерт розповів, чи може РФ виснажити українську ППО

РФ не зможе забрати в України можливість збивати ворожі ракети.

РФ не виснажить запаси української ППО / колаж фото АрміяInform, Міноборони РФ

Росія не зможе виснажити українську ППО іранськими ударними безпілотниками, які використовуються для терору мирних громадян. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він стверджує, що кількість дронів, які Іран може передавати Росії, не критична для України.

"До того ж наше ППО, в першу чергу, використовує комплекси малої і середньої дальності дії, тому це не буде виснаженням до того рівня, щоб ми не змогли збивати крилаті ракети", - сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Військова допомога Ірану Росії

Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах в ході війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити поставки, щоб уникнути відповідальності.

За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала кілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

The Washington Post повідомило, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній та критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

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