"Залежить від кількості": експерт розповів, чи може РФ виснажити українську ППО

Росія не зможе виснажити українську ППО іранськими ударними безпілотниками, які використовуються для терору мирних громадян. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Він стверджує, що кількість дронів, які Іран може передавати Росії, не критична для України.
"До того ж наше ППО, в першу чергу, використовує комплекси малої і середньої дальності дії, тому це не буде виснаженням до того рівня, щоб ми не змогли збивати крилаті ракети", - сказав Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Військова допомога Ірану Росії
Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах в ході війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити поставки, щоб уникнути відповідальності.
За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала кілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.
The Washington Post повідомило, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній та критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.
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