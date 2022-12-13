"Будинок вщент розбило": окупанти жорстоко вбили жінку мінометами 150-го калібру

Російські окупанти вбили жінку, яка намагалася сховатися у підвалі від ворожих військових.

Окупанти вбили жінку мінометами 150 мм калібру / Колаж фото скріншот из видео, t.me/Pravda_Gerashchenko (ілюстративне фото)

Російські окупанти жорстоко обстріляли житлові будинки у населеному пункті Сартана Донецької області. Внаслідок мінометного обстрілу загинула жінка, яка намагалася сховатися від обстрілів у підвалі свого будинку. Про це в інтерв’ю Главреду розповів український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України Михайло Блащук, який з першого дня повномасштабної війни захищав Маріупіль від росіян.

Військовий пригадав, що обстріл відбувся в перші тижні війни одразу після того, як жінка зайшла до будинку.

"Ми відступали до населеного пункта Сартана і, коли ми тримали певну територію, йшли цивільні люди. До мене жіночка підходила і у мене запитувала: "Де мені буде безпечніше перебувати?". Я їй кажу: "Йдіть додому і йдіть в погріб чи підвальне приміщення, то там буде безпечніше". Вона туди зайшла тільки і туди почали 150-ті міномети насипати. Її будинок вщент розбило", - розповів Михайло Блащук.

Морський піхотинець зізнався, що внаслідок цього обстрілу він отримав свою першу контузію.

"Тоді і нас дуже сильно накрило, буквально в 5-ти метрах від нас впали ці всі міни. Тоді я отримав свою першу контузію … Тоді не було коли і куди госпіталізовувати. Мене командир просто привів до тями", - сказав Михайло.

Український військовий зізнався, що у перші тижні війни людям було дуже страшно і вони хотіли вижити. Деякі люди вдавали, що вони підтримують путінський режим, коли на їхньому шляху з’являлися окупанти. Однак далеко не всі піддавались страху.

"Траплялись такі люди, ми були в населеному пункті Орловськ, там маленьке селище, люди до нас ставилися дуже приємно. Вони печиво, молоко, їжу - все, що могли, все несли. Вони кричали: "Хлопці, давайте, ми за вас! Ми не хочемо, щоб ці окупанти до нас приходили". Це було одне таке містечко. Був ще один чоловік, він взагалі сам з Грузії, він казав: "Тут завжди була Україна і буде Україна". Можна так сказати, були люди і за, і проти, бо повторюсь, коли приходили українці – були за Україну, приходили російські війська – були за росіян, тому що хотіли жити", - розповів Блащук.

Хто такий Михайло Блащук Михайло Блащук - український військовий 1-го окремого батальйону Морської піхоти 36 бригади Військово-морських сил ЗС України. Від початку повномасштабної війни захищав Маріуполь. У квітні 2022 року потрапив у російський полон, де пробув понад 7 місяців.

Нагадаємо, український військовий Михайло Блащук переконаний, що окупанти не змогли б захопити Маріуполь, якби у бійців ЗСУ було достатньо важкого озброєння. Також він зазначив, що серйозні проблеми на фронті утворилися саме через російську авіацію, яка працювала 24/7.

Він також розповів про важкі бої в Маріуполі у перші тижні повномасштабної війни. Тоді окупанти обстрілювали позиції українських військових "Градами", мінометами, танками та авіацією. У той період загинула велика кількість українських військових.

Інші новини: