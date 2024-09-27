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"Завершення війни у 2025 році": в США описали сценарій, яким чином настане мир

Даяна Швець
27 вересня 2024, 14:24
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Єдиний спосіб посадити Росію за стіл, це вдарити їх сильніше, ніж ми вдаряємо по них сьогодні, вважає сенатор Грем.
Байден, Зеленский, Грэм
Республіканець Грем описав сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ОП, фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден повинен дозволити Україні стріляти вглиб Росії західною зброєю, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

З таким закликом сенатор-республіканець Ліндсі Грем виступив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Сенаті у четвер, 26 вересня.

"Президент Зеленський заявляє, що він хоче закінчити цю війну через переговори. Єдиний спосіб посадити Росію за стіл, це вдарити їх сильніше, ніж ми вдаряємо по них сьогодні", – сказав сенатор Грем журналістам після зустрічі з Зеленським.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.
За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Грем озвучив основний запит президента України - це мати дозвіл на використання ракет великої дальності, щоб вдаряти по військових цілях.

"Він вірить, що якщо розбити ці російські бази (ракетні та військово-повітряних сил), з яких відбуваються атаки на його країну, це дасть йому важіль впливу, щоб змусити Путіна сісти за стіл. Я також в це вірю", – каже Герм.

На думку законодавця, якщо не посилити здатність України більш ефективно вести боротьбу з Росією, не допоможуть жодні вкладення й гроші.

"Тому, президенте Байден, якщо ви не дозволите цього зараз, Росія з часом знесилить Україну, виробництво зброї в Росії зростає, то ж в довгостроковій перспективі відсутність змін у військовій стратегії піде на користь Росії", – наголосив Грем.

Вже наступного року війна може завершитись перемогою України, якщо Україна почне реалізацію свого плану і зможе стріляти вглиб Росії.

"Отже, пане президенте Байден, я знаю, ви хочете, щоб Україна перемогла. Ви маєте дозволити президенту Зеленському реалізувати цей план. У нього є план. У нього є конкретні військові цілі. Якщо він зможе почати виконувати цей план, це дає нам найкращу надію на завершення цієї війни у 2025 році", – зазначив законодавець.

Однак, відповідаючи на запитання, чи може Путін вдатися до ескалації в цій війні у випадку обстрілів вглиб Росії західною зброєю, сенатор відповів, що не варто дозволять президенту Росії впливати на політику щодо цієї війни.

"Щоразу, коли ми даємо їм [українцям] більше обладнання, Путін погрожує. Якщо ви дозволите Путіну формувати політику, ми програємо. Не дозволяйте йому робити політику. Зміна політики, якої я хочу, полягає в тому, щоб вразити законні військові цілі, які використовує Росія, щоб вбивати невинних цивільних осіб і тероризувати український народ", – відповів він.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Грем уточнює, що мова йде лише обстріли виключно військових об’єктів в Росії, "ми не говоримо про вторгнення в Москву".

"Якщо ви продовжуватимете політику стримування України, тому що ви стурбовані ескалацією, ви приречете їх на програш. Я сподіваюся, що Україна продемонструє здатність завдати удару по Росії таким чином, щоб покласти край цій війні шляхом дипломатичного врегулювання, і наступний президент [США] матиме певні важелі впливу, коли прийде час покласти край цій війні", - підсумував сенатор-республіканець.

'Завершення війни у 2025 році': в США описали сценарій, яким чином настане мир
План перемоги Зеленського / Инфографика Главреда

Поїздка Зеленського до США - що відомо

Видання NYT зазначає, що зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні. У 2022 році Володимира Зеленського у США зустрічав великий натовп людей та бурхливі овації. Зараз він отримав більш спокійний прийом у Вашингтоні.

Однак, попри всі чутки, Трамп таки сьогодні зустрінеться із Зеленським. Зустріч запланована о 16:45 за Києвом у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Як переконані журналісти Politico, Трамп показав, що не підтримає Україну та Зеленського у війні з Путіним. Він заявив, що скоротить допомогу Україні в разі переобрання на посаду президента, і запевнив, що не надішле американські війська "вмирати" в Україну.

Окрім цього, Зеленський вчора зустрівся з Байденом. Під час цієї зустрічі лідери країн обговорили ситуацію в Україні, пункти Плану перемоги України та подальшу підтримку держави.

Згодом стало відомо, що США виділили Україні великий пакет допомоги. Відомо, що Україна отримає додаткові засоби ППО, безпілотники, боєприпаси. Також пакет зміцнить оборонно-промислову базу України та забезпечить потреби в її обслуговуванні та підтримці.

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