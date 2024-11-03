Завершення війни з виходом ЗСУ на кордони 91-го року: несподіваний сценарій

Олег Шамшур оцінив можливий сценарій відновлення територіальної цілісності України.

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З'явився сценарій завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 117 окрема бригада територіальної оборони

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Шамшур оцінив імовірність виходу на межі 91-го року

Що визначить формат завершення війни

Посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур прокоментував заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про те, що для початку переговорів із Росією окупанти мають відійти на позиції станом на 23 лютого 2022 року.

У коментарі Главреду він оцінив можливий сценарій відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року.

"У політиці все можливо і неможливо", - пояснив український дипломат.

Водночас він звернув увагу на те, що це лише один із можливих варіантів подальшого розвитку подій.

"Зрештою сценарій переговорів залежатиме від того, якою буде ситуація на полі бою", - додав Шамшур.

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена погодитися на мир.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

Як повідомляв Главред, План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде представлений суспільству. Однак опублікують його не в повному обсязі, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритими.

Дивіться відео - інтерв'ю Олега Шамшура Главреду:

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