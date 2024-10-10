Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

Зеленський ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, однак він розраховує на низку кроків з боку Заходу.

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Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню за нинішньою лінією фронту без визнання нового офіційного кордону в обмін на деякі зобов'язання Заходу. Зокрема, це гарантії безпеки з боку США за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам, і входження України до ЄС.

Як пише італійське видання Corriere della Sera, Зеленський ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, однак він розраховує на низку кроків, які міг би заради цього зробити Захід.

Серед іншого, Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського союзу, що дало б Україні горизонт зростання.

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Під час європейського турне, що охоплює Париж, Рим і Берлін, український лідер хоче заручитися гарантіями швидкого прийому в ЄС.

"Активність Зеленського відображає його переконання, що настав момент шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася, які не поставлять Україну в невигідне становище", - пише видання.

"Зеленський має переконати європейців у своєму політичному плані. Офіційно відмовитися від територій він не може, це занадто для будь-якого українського політика. Але він готовий на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, без визнання нових кордонів, в обмін на західні гарантії", - пише видання.

Як додає газета, гарантії безпеки з боку США очікуються за моделлю Японії, Південної Кореї та Філіппін.

При цьому Corriere della Sera підкреслює, що домогтися таких результатів буде непросто, тому що президенту країни-агресора РФ Володимиру Путіну недостатньо територій, які він уже захопив. Господар Кремля хоче дестабілізувати Україну і контролювати її політично.

Автори статті зазначають, що поки санкції не завдадуть ще більшого удару, розтрощивши російську військову машину, у Путіна немає причин сидіти за столом переговорів.

Європейське турне Зеленського

У четвер, 10 жовтня, Володимир Зеленський вирушить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом). По її завершенню не планується жодних заяв.

Також президент України планує відвідати з візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца. Візит до Берліна план також включатиме зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час перебування в Римі український лідер також відвідає Папу Римського Франциска.

Завершення війни та переговори з РФ

"План перемоги" Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни. Як пише Bloomberg, Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо умов припинення бойових дій. За даними агентства, президент України став більш схильним до компромісів попри публічні заяви про незмінність свого "мирного плану".

План перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка Главреда ​

Також Bloomberg пише про те, що українські військові зможуть утримувати російську територію в Курській області ще протягом кількох місяців, а може бути й довше. Захоплена територія може стати фактором у переговорах із Москвою.

Тим часом видання El Mundo пише, що Зеленський розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб упродовж трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру. Зеленський закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року".

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