Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

Анна Ярославська
10 жовтня 2024, 10:44
571
Зеленський ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, однак він розраховує на низку кроків з боку Заходу.
Володимир Зеленський, ВДУ
Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії фронту / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню за нинішньою лінією фронту без визнання нового офіційного кордону в обмін на деякі зобов'язання Заходу. Зокрема, це гарантії безпеки з боку США за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам, і входження України до ЄС.

Як пише італійське видання Corriere della Sera, Зеленський ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій, однак він розраховує на низку кроків, які міг би заради цього зробити Захід.

Серед іншого, Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до Європейського союзу, що дало б Україні горизонт зростання.

відео дня

Під час європейського турне, що охоплює Париж, Рим і Берлін, український лідер хоче заручитися гарантіями швидкого прийому в ЄС.

"Активність Зеленського відображає його переконання, що настав момент шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася, які не поставлять Україну в невигідне становище", - пише видання.

"Зеленський має переконати європейців у своєму політичному плані. Офіційно відмовитися від територій він не може, це занадто для будь-якого українського політика. Але він готовий на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, без визнання нових кордонів, в обмін на західні гарантії", - пише видання.

Як додає газета, гарантії безпеки з боку США очікуються за моделлю Японії, Південної Кореї та Філіппін.

При цьому Corriere della Sera підкреслює, що домогтися таких результатів буде непросто, тому що президенту країни-агресора РФ Володимиру Путіну недостатньо територій, які він уже захопив. Господар Кремля хоче дестабілізувати Україну і контролювати її політично.

Автори статті зазначають, що поки санкції не завдадуть ще більшого удару, розтрощивши російську військову машину, у Путіна немає причин сидіти за столом переговорів.

Європейське турне Зеленського

У четвер, 10 жовтня, Володимир Зеленський вирушить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом). По її завершенню не планується жодних заяв.

Також президент України планує відвідати з візитом канцлера Німеччини Олафа Шольца. Візит до Берліна план також включатиме зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Під час перебування в Римі український лідер також відвідає Папу Римського Франциска.

Завершення війни та переговори з РФ

"План перемоги" Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни. Як пише Bloomberg, Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо умов припинення бойових дій. За даними агентства, президент України став більш схильним до компромісів попри публічні заяви про незмінність свого "мирного плану".

Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera
План перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка Главреда ​

Також Bloomberg пише про те, що українські військові зможуть утримувати російську територію в Курській області ще протягом кількох місяців, а може бути й довше. Захоплена територія може стати фактором у переговорах із Москвою.

Тим часом видання El Mundo пише, що Зеленський розраховує на лідерство глави Білого дому Джо Байдена, щоб упродовж трьох місяців, які залишилися до кінця його президентського терміну, досягти прогресу в питанні миру. Зеленський закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

12:31Україна
"Путін би рвав і метав": Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

"Путін би рвав і метав": Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

12:13Україна
Напряму Telegram не спілкується з Україною з весни 2022 року і не говорить, де зберігає дані українців – Юрчишин

Напряму Telegram не спілкується з Україною з весни 2022 року і не говорить, де зберігає дані українців – Юрчишин

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

2 дні, у які не можна прибирати: як власними руками не відлякати достаток

Більшість навіть не знає: хто по етикету перший заходить в ліфт, чоловік чи жінка

Більшість навіть не знає: хто по етикету перший заходить в ліфт, чоловік чи жінка

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлоги

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлоги

Останні новини

12:31

В Миколаєві прогриміли вибухи: ворог цілився в одне місце - деталі

12:27

"Впишеться РФ": Жданов сказав, скільки військових потрібно ЗСУ для вторгнення в Білорусь

12:13

"Путін би рвав і метав": Жданов сказав, якої серйозної помилки припустилася Україна

12:10

Втрати величезні: армія РФ змінила тактику проведення "м’ясних штурмів"

12:00

Напряму Telegram не спілкується з Україною з весни 2022 року і не говорить, де зберігає дані українців – Юрчишин

Білорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із ЗаходомБілорусь може відірватися від Росії: Жданов – про ознаки таємної домовленості Лукашенка із Заходом
11:52

Важкий стан: Джастін Бібер сильно постраждав через скандал із P.Diddy

11:29

Відкриття нового фронту: експерт оцінив шанси проведення Україною білоруської операції

11:27

Чим помити вікна, щоб вони довго залишалися чистими - що додати у воду

11:23

Колишню наречену Володимира Кличка примусово доправили в реабілітаційний центр - ЗМІ

Реклама
11:19

Смерть Путіна не допоможе: що дійсно може змінити політику РФ

11:10

Повістки військовозобов'язаним: "Укрпошта" передала в доставку більше 20 тисяч листів

11:08

Рада підтримала історичне збільшення податків

10:58

Є загиблі, понад 2 млн людей без електрики: ураган "Мільтон" досягнув штату Флорида у СШАВідео

10:46

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Півням - розпад стосунків, Собакам - криза

10:44

Зеленський готовий до припинення вогню за лінією фронту, але є умови - Corriere della Sera

10:30

Гороскоп на жовтень 2024: Ракам - драма, Рибам - щастя

10:18

Бойові дії на території Білорусі: чи піде на такий крок Україна - Жданов

09:51

Смерть Майкла Джексона - до чого тут P. Diddy, Jay-Z і Бейонсе

09:34

Завершення війни до 2025 року: Зеленський хоче за 3 місяці досягти прогресу в питанні миру

09:22

РФ вдарила дронами по Кривому Рогу, пошкоджена 5-поверхівка: що відомоФото

Реклама
09:16

Були близькі до угоди: РФ майже погодилась позбутись ядерної зброї - Трамп

09:06

Китайський гороскоп на жовтень 2024: Тиграм - несподіванка, Кроликам - втрати

08:38

Фактор у переговорах: ЗСУ зможуть утримувати частину Курщини впродовж кількох місяців

08:32

"Настільки впливає на позицію Путіна": український співак розкрив правду про Пугачову і Галкіна

08:17

Найближчими місяцями: наступальна операція РФ може завершитись

08:10

Про Байдена, ураган та РамштайнПогляд

07:39

РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську і захопила Верхньокам'янське на Донбасі - ISW

07:05

Що не так на картинці: тільки геній знайде помилку за 6 секунд

06:59

"Там іде війна справжня": дрони атакували військовий аеродром в Адигеї

06:10

Ураган дуже корисне явище або перший виклик для РюттеПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 10 секунд знайти тигра

05:04

Як утеплити вікна в домашніх умовах: прості і дешеві методи

04:25

Кому не доведеться платити штраф, навіть якщо він не оновлював дані 10 років: роз’яснення ТЦК

04:00

Для чого водії натирають авто кремом для гоління: дивовижний лайфхакВідео

03:32

Викликає тривогу: чи може КНР стати головним гравцем на міжнародній політичній арені

03:00

"Це зрада": вдівець Ніни Матвієнко розповів правду, чому покинув її

01:30

"Сумно, незвично, страшно": Лопес уперше заговорила про розлучення з Аффлеком

01:00

Сантехніки б'ють на сполох: які 5 речей в жодному разі не можна змивати в унітаз

00:33

Паузи у бронюванні не буде: у Міноборони зробили заяву про аудит "критичних" підприємств

00:16

Сивий Річард Гір не зміг відірватися від своєї молодої коханої

Реклама
09 жовтня, середа
23:59

РФ б'є рекорди: вересень став найсмертоноснішим місяцем для ворога - The Telegraph

23:31

Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

23:27

Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

23:13

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

22:58

Як прибрати неприємні запахи їжі із квартири: варто зробити одну річ із дверима

22:44

Куди зникла Віра Брежнєва - співачка вийшла на зв'язок із шанувальниками

22:43

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:16

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:08

ЗСУ "точним влучанням" знищили базу зберігання "Шахедів" в РФ - ГенштабВідео

21:58

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти