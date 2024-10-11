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РФ не зможе продовжувати війну: Зеленський пояснив, у чому сенс Плану перемоги

Анна Ярославська
11 жовтня 2024, 06:53
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Якщо буде реалізовано План перемоги, тоді РФ не зможе продовжувати війну.
Володимир Зеленський, Грузія Мелоні
Володимир Зеленський розповів про план перемоги Джорджії Мелоні / Колаж: Главред, фото: ОП

Країна-агресор РФ ігнорує реальну дипломатію та українську Формулу миру, щоб закінчити війну справедливо на основі статуту ООН. Однак, якщо буде реалізовано План перемоги України, РФ не зможе продовжувати воювати і буде змушена йти в мир. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Головне - це посилити позицію України та наші відносини з нашими найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії", - сказав президент.

Зеленський також пояснив, у чому сенс Плану перемоги України.

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"Якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс Плану перемоги. І ми хочемо захистити українську незалежність, українські родини, наших людей, право наших дітей жити вільно у своїй країні", - сказав президент.

План перемоги України - останні новини

Україна розробила план, який передбачає посилення військових і політичних позицій Києва для того, щоб здобути перемогу над агресором Росією. Під час нещодавнього візиту до США Зеленський презентував план перемоги президенту Джо Байдену, та кандидатам на посаду господаря Білого дому - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

За даними Bloomberg, План перемоги Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни.

РФ не зможе продовжувати війну: Зеленський пояснив, у чому сенс Плану перемоги
План перемоги Зеленського - основні пункти / Інфографіка Главреда ​

Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

Сам Зеленський 7 жовтня заявив, що План перемоги буде презентовано партнерам України, після чого його буде доопрацьовано й оприлюднено.

Формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.

Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.

"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:

  • повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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