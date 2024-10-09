Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

На Путіна чекає геополітична поразка, якщо країни-партнери ухвалять правильне рішення, сказав Володимир Зеленський.

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Росія повинна буде усвідомити, що Україну їй не підкорити - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, скріншот YouTube

Перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки. Потрібно добитися геополітичної визначеності, і євроатлантична інтеграція Києва стала б реальною дорогою до миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції за підсумками саміту Україна-Південно-Східна Європа в середу, 9 жовтня, він розповів про те, що саме запрошення до інтеграції в НАТО і є першим пунктом плану перемоги України.

"Путін геополітично програє"

За словами глави держави, такий крок призвів би до геополітичної поразки Путіна.

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"Чи є для України місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє. Росія повинна визнати, що Європа має кордони, незалежні держави, і кожна з них має право обирати своє майбутнє. Правда полягає в тому, що прийняття Росією цієї реальності може початися тільки з розуміння того, що Україна ніколи більше не буде підкорена Росією", - зазначив президент.

Також політик додав, що Україна в НАТО - реальний крок до миру та геополітичної визначеності.

"Запрошення України до НАТО і майбутнє членство для України були б реальними кроками до миру. Без геополітичної визначеності мир неможливий", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про шлях світових держав до НАТО / Інфографіка: Главред

План перемоги України - що про це відомо:

Україна розробила план, який передбачає посилення військових і політичних позицій Києва для того, щоб здобути перемогу над агресором Росією. Під час нещодавнього візиту до США Зеленський презентував план перемоги президенту Джо Байдену, та кандидатам на пост господаря Білого дому - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

План перемоги буде представлений партнерам і доопрацьований, сказав Володимир Зеленський. Потрібно врахувати позиції всіх країн-союзників. Стратегія буде оприлюднена, коли буде потрібний консенсус.

Формула світу в рамках плану перемоги буде готова до зими 2024 року, уточнив Володимир Зеленський. Якщо все вдасться реалізувати, з'явиться основа для завершення війни вже наступного року. Формула передбачає можливість примусу РФ до справедливого миру.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Коротко про план перемоги України / Інфографіка: Главред

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