"Путін боявся": Джонсон сказав, чому диктатор РФ напав на Україну

Ніхто не планував надати Україні натовські ракети. Але Путін не вірив у це.

https://glavred.net/world/putin-boyalsya-dzhonson-skazal-pochemu-diktator-rf-napal-na-ukrainu-10602395.html Посилання скопійоване

Борис Джонсон розповів, що відмовляв Путіна від вторгнення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що відмовляв російського диктатора Володимира Путіна від вторгнення в Україну. Але господар Кремля нібито боявся ракет НАТО. Про це пише The Times із посиланням на мемуари британського політика "Unleashed".

За словами Джонсона, ніхто не планував надати Україні натовські ракети. Але Путін не вірив у це. Він вважав, що "навряд чи знадобиться багато часу", щоб запущена з України ракета вразила Москву.

"У якийсь момент він зробив щось на кшталт моторошно-жартівливого зауваження щодо ризику прорахунку - ненавмисного обміну ядерною зброєю між Росією і НАТО: "Я не хотів би завдати тобі болю, Борисе", - сказав він (це зауваження Кремль пізніше спростував. Ніколи не вір будь-чому, що говорить Москва, поки це не буде офіційно спростовано)", - йдеться в мемуарах.

відео дня

Як повідомляв Главред, Джонсон заявив, що якби президентом США на момент початку повномасштабної війни був Дональд Трамп, то Путін не напав би на Україну. За словами британського експрем'єра, непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати господаря Кремля не ризикувати і не починати війну із суверенною державою.

Мемуари Бориса Джонсона "Unleashed"

Мемуари британського політика Бориса Джонсона під назвою "Unleashed" вийдуть у світ 10 жовтня. Уривки книги потрапили до ЗМІ та вже викликали бурхливі обговорення в Лондоні.

Зокрема, у своїй книзі Борис Джонсон розповів, що покійна королева Великої Британії Єлизавета II хворіла на рак кісток. Політик заявив, що знав про діагноз Єлизавета II. Також він зазначив, що йому було ніяково дізнатися таку звістку від самої королеви.

Джонсон також заявив, що в його особистому туалеті в Міністерстві закордонних справ знайшли прослуховувальний пристрій після того, як ним скористався прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в 2017 році.

Хто такий Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.

Британський політичний і державний діяч. Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому та другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером. 7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу. Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського. За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі. 24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред