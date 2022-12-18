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"Компромісів на користь вбивць РФ не буде": в ОП поставили ультиматум щодо завершення війни

18 грудня 2022, 17:00
Війна РФ проти України передбачає тільки перемогу однієї зі сторін, впевнений Михайло Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Михайло Подоляк назвав сценарій завершення війни / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Україна не піде ні на які компроміси з російськими вбивцями, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Війна між Україною і Росією не передбачає жодної альтернативи, крім перемоги однієї зі сторін, написав він у Twitter.

Він підкреслив, що компромісів і нових "Мінськів" також не передбачається.

"Подібний тип війни передбачає тільки перемогу однієї зі сторін. Компромісів і нових "Мінськів" на користь російських вбивць не буде. Росія повинна програти, забратися з України, заплатити за рахунками. Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність і передбачуваність", — додав Подоляк.

'Компромісів на користь вбивць РФ не буде': в ОП поставили ультиматум щодо завершення війни

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про те, чи планується евакуація Києва через знищення інфраструктури внаслідок ударів російських окупантів.

"Я не бачу, щоб Росія почала нову війну. Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера",- заявив він в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Глава держави нагадав, як нацисти наносили по інфраструктурі Європи, включаючи Україну.

Ймовірність відновлення переговорів України з РФ

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підтримав відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Водночас лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

"Ми хочемо повернення у світ. Це справа України визначити умови і час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але в певний момент доведеться це зробити", - сказав Макрон.

Питання ймовірності відновлення переговорів між Україною і РФ прокоментували в МЗС Росії.

РФ не ставить умов для відновлення переговорів з Україною, необхідна тільки добра воля Києва, заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

Читайте більше:

Михайло Подоляк війна Росії та України
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