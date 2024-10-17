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"Завершальний акорд": яким буде рішення Байдена щодо членства України в НАТО

Анна Ярославська
17 жовтня 2024, 12:13
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Президент США Джо Байден висловлювався категорично проти вступу України до НАТО, але може змінити свою думку.
Байден, Зеленський, НАТО
Олещук оцінив шанси України стати членом НАТО / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський представив План перемоги, одним із пунктів якого є негайне членство України в НАТО. Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Петро Олещук оцінив шанси України стати членом Альянсу в найближчому майбутньому.

За його словами, низка американських політиків, включно з чинним президентом США Джо Байденом, висловлювалися категорично проти як вступу України до НАТО, так і проти надання дозволу ударів далекобійною зброєю по території РФ.

"Вступ до НАТО вимагає ратифікації всіх країн, а в Альянсі є низка країн, недружніх до України в цьому питанні. Але ключова позиція буде за США - інші країни так чи інакше будуть на них орієнтуватися. Тому план перемоги - це насамперед заклик до США", - зазначив Олещук у коментарі Главреду.

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При цьому експерт не виключає, що для Байдена рішення щодо НАТО може стати одним із завершальних акордів його президентської каденції.

На думку Олещука, наразі позиція Байдена з питання запрошення України до НАТО може змінитися з огляду на те, як поводяться Росія та її союзники. Саме тому в Білому домі могли піти "на мирову" і запропонувати переговори РФ і Північній Кореї й тим самим отримати можливість для маневру - завершити війну в Україні під соусом захисту від ядерної загрози.

Хто такий Петро Олещук?

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

План перемоги Зеленського - останні новини

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України.

План перемоги складається з п'яти пунктів, включно з геополітичними, військовими, економічними та безпековими аспектами. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий - на повоєнний час. Детальніше читайте в матеріалі: Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді: які пункти він містить.

'Завершальний акорд': яким буде рішення Байдена щодо членства України в НАТО
Пункти плану перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що Україна планує провести всі тематичні конференції за кожним пунктом плану перемоги до кінця жовтня.

Тим часом речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. При цьому він не став уточнювати, які пункти і положення в ініціативі підтримує американська сторона.

За даними Bloomberg, План перемоги Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни.

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