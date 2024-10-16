'Це конкретні речі': Подоляк розкрив, про що йдеться у таємних додатках плану перемоги

У плані перемоги чітко зафіксовано "логіку фіналу війни", логіку того, що треба зробити, зявив Михайло Подоляк.

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Про що йдеться у таємних додатках плану перемоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів вглиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

За його словами, в документах, які президент України Володимир Зеленський не оприлюднив для громадськості, йдеться про плани знищення логістичних маршрутів та важливих об’єктів РФ. Подоляк зауважив, що сюди відносяться й місця скупчення військової техніки і особового складу ворога.

"Ми торкнулися плану перемоги. Там в додатках якраз таки проговорено, яка має бути зброя, щоб руйнувати логістику дуже далеко від лінії фронту, знищувати об'єкти накопичування та виробництва, в тому числі, де буде накопичуватися жива сила в глибині РФ, які саме цілі будуть уражені і скільки для цього треба зброї", - розповів Подоляк.

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За його словами, у плані перемоги чітко прописана "логіка фіналу війни". Вона базується не на абстрактних теоріях чи піар-стратегіях, а на реалістичному розумінні того, що необхідно зробити, щоб значно вплинути на Росію та "примусити Росію до більш-менш адекватної поведінки".

"Це не якісь феєричні спроби сказати: дайте нам якоїсь фантастичної зброї. Ні. Це достатньо конкретні речі - оце цілі, оце маштабування, оце стільки має бути інструментів. У вас на складі така-то кількість цих інструментів. А давайте, ми такий-то відсоток відправимо сьогодні, щоб він попрацював по території РФ. Оце міжнародне право має так працювати. Тут є абсолютно наскрізна логіка. Президент чітко говорить, що давайте зброю, інвестиції, бо це спільна проблема. Це інветиції у спільну безпеку", - наголосив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

План перемоги України - головне

Як повідомляв Главред, 16 жовтня президент Україн Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план перемоги. Він включає п'ять основних пунктів.

План перемоги України / Інфографіка: Главред

Зеленський вважає, що реалізація цього плану дозволить завершити війну не пізніше 2025 року. Він підкреслив, що запрошення України до НАТО може стати вирішальним кроком на шляху до миру, оскільки саме відсутність членства України в Альянсі стала одним з факторів, що спонукали Росію до агресії.

Раніше президент України відвідав кілька західних столиць, щоб представити цей план, проте жоден з ключових союзників поки не висловив чіткої підтримки. За даними Associated Press, Зеленський надав союзникам три місяці для ухвалення основних принципів плану.

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