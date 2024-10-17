'Розрахунок на підтримку Заходу сумнівний': Золотарьов сказав, чи допоможе нам План перемоги

На думку політолога, директора аналітичного центру "Третій сектор" Андрія Золотарьова, поки що План перемоги, який представив український президент Володимир Зеленський, більше схожий на набір бажань України, який може не знайти взаємності у країн-партнерів.
Про це Золотарьов сказав у коментарі Главреду. За його словами, у цьому плані є більшість пунктів, з якими важко не погодитися, але вони не стоять ногами на твердій землі.
"Ми бачимо готовність Заходу зупинити війну, але за рахунок територій і суверенітету України. Це ми бачимо за заявами Шольца, а на питанні підтримки України активно грають і Трамп, і Гарріс. І гра йде явно не на користь України", – вважає Золотарьов.
За словами політолога, якщо переможе Гарріс, то допомога, можливо, буде, але в менших обсягах. А з Трампом можливо все, та й спікер Сенату Джонсон артикулював позицію "ні цента Україні".
"Тому загалом розрахунок на те, що Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно, сумнівний, адже слова політиків часто розходяться з діями", – зазначив Золотарьов.
Хто такий Андрій Золотарьов
Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.
План перемоги України – що відомо
У середу, 16 жовтня, Володимир Зеленський представив План перемоги в Раді – він розповів, які пункти цей план містить. Перший пункт плану – вступ України до НАТО, другий – про оборону нашої держави і потрібну для цього зброю, третій – стримування російської агресії, четвертий стосується стратегічного й економічного потенціалу України, який РФ намагається регулярно знищувати, п’ятий стосується післявоєнного часу.
Що таке план перемоги Зеленського?
План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.
За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розкрив, про що йдеться у таємних додатках плану перемоги. У плані перемоги чітко зафіксовано "логіку фіналу війни", логіку того, що треба зробити, заявив Михайло Подоляк.
Нагадаємо, у США відреагували на представлення Зеленським Плану перемоги України. Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. При цьому він не став уточнювати, які пункти і положення в ініціативі підтримує американська сторона.
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