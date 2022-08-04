Застрягла 'стрілка' від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтом

Боєць ЗСУ три тижні воював з осколком у хребті / Фото УНІАН

Український боєць ЗСУ на фронті отримав складне поранення осколком касетної бомби під час ворожого обстрілу. Елемент застряг у хребті

Однак, 44-річний чоловік навіть й не підозрював про це і продовжував воювати на передовій майже три тижні, поки біль у попереку не змусила його терміново звернутися до медиків, пише видання ZAXID.NET.

Боєць ЗСУ припустив, що у нього, можливо, радикуліт і сильно болить поперек, різко підвищилася температура до 39 градусів і не спадала протягом кількох днів

Його терміново направили на рентген, результати якого шокували медиків.

"При обстрілі елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила в ліве підребер'я, зламала два хребці в поперековому відділі хребта і застрягла в хребті", - розповідає лікар військово-польового госпіталю, Львівський Судинний хірург Тарас Кобза.

Поранення касетним боєприпасом сталося ще 13 липня, а до медиків пацієнт звернувся лише на початку серпня.

Боєць воював на фронті з осколком у хребті / фото: zaxid.net

"Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом", - зазначає Кобза.

Уламки зламаних хребців могли пошкодити нерви і судини. Однак, на щастя, цього не сталося. Коли боєць йшов до польового шпиталю, він навіть не підозрював, що в хребті у нього - застрягла "стрілка" від касетної бомби.

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Елемент ворожого боєприпасу зробив прокол шкіри всього на 1 мм, і захисник України навіть його не помітив - подумав, що це звичайна родимка.

Військового відправили із зони бойових дій до лікарні для проходження лікування.

Медик також пояснив, чому чоловік не відчув болю після такого поранення - під час боїв і сильних обстрілів через виділення адреналіну воїни можуть просто не відчувати мінімальних ушкоджень.

Також лікарі розповідають, що якщо куля або уламок снаряду летять із дуже високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому - при надзвичайно швидкому проникненні всередину тіла нервові закінчення не встигають про це "повідомити".

Нагадаємо, раніше в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор. Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Крім того, українські військові вдарили по російським загарбникам їх же зброєю - вони вперше застосували проти окупантів трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Установка працювала на Ізюмському напрямку.

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