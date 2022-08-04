УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Застрягла "стрілка" від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтом

4 серпня 2022, 18:39

Поранення касетним боєприпасом сталося ще 13 липня, а до медиків пацієнт звернувся лише на початку серпня.

ВСУ
Боєць ЗСУ три тижні воював з осколком у хребті / Фото УНІАН

Український боєць ЗСУ на фронті отримав складне поранення осколком касетної бомби під час ворожого обстрілу. Елемент застряг у хребті

Однак, 44-річний чоловік навіть й не підозрював про це і продовжував воювати на передовій майже три тижні, поки біль у попереку не змусила його терміново звернутися до медиків, пише видання ZAXID.NET.

Боєць ЗСУ припустив, що у нього, можливо, радикуліт і сильно болить поперек, різко підвищилася температура до 39 градусів і не спадала протягом кількох днів

Його терміново направили на рентген, результати якого шокували медиків.

"При обстрілі елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила в ліве підребер'я, зламала два хребці в поперековому відділі хребта і застрягла в хребті", - розповідає лікар військово-польового госпіталю, Львівський Судинний хірург Тарас Кобза.

Поранення касетним боєприпасом сталося ще 13 липня, а до медиків пацієнт звернувся лише на початку серпня.

Застрягла 'стрілка' від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтом
Боєць воював на фронті з осколком у хребті / фото: zaxid.net

"Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом", - зазначає Кобза.

Уламки зламаних хребців могли пошкодити нерви і судини. Однак, на щастя, цього не сталося. Коли боєць йшов до польового шпиталю, він навіть не підозрював, що в хребті у нього - застрягла "стрілка" від касетної бомби.

Новини Донбасу онлайн

Елемент ворожого боєприпасу зробив прокол шкіри всього на 1 мм, і захисник України навіть його не помітив - подумав, що це звичайна родимка.

Військового відправили із зони бойових дій до лікарні для проходження лікування.

Медик також пояснив, чому чоловік не відчув болю після такого поранення - під час боїв і сильних обстрілів через виділення адреналіну воїни можуть просто не відчувати мінімальних ушкоджень.

Також лікарі розповідають, що якщо куля або уламок снаряду летять із дуже високою швидкістю, то тканина не дає больового симптому - при надзвичайно швидкому проникненні всередину тіла нервові закінчення не встигають про це "повідомити".

Нагадаємо, раніше в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор. Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Крім того, українські військові вдарили по російським загарбникам їх же зброєю - вони вперше застосували проти окупантів трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Установка працювала на Ізюмському напрямку.

Читайте також:

війна в Україні медики ЗСУ хребет військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:50

Росія бреше, погрожує та ставить ультиматуми: Зеленський розніс заклики Москви до "перемовин"

19:45

Успіння Пресвятої Богородиці 2022: дата, заборони і традиції дня

19:40

Цифри багатства та бідності в даті народження: головні амулети для фінансової удачі

19:39

Вихідний на День Незалежності України 2022 - чи будемо відпочивати 24 серпня

19:28

Росіяни"накрили" села під Запоріжжям із РСЗВ: перші подробиці

Реклама
19:24

"Київ пускає ракети в бік Тайваню": пропагандисти Путіна заплуталися в брехні й змололи черговий абсурдВідео

19:16

У Кабміні назвали строки дії тимчасового прихистку в ЄС для біженців із УкраїниВідео

19:11

Кремль хоче заборонити росіянам звільнятися зі служби під час "спецоперації" - ГенштабВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 5 серпня 2022: Левам – гроші, Скорпіонам - зміни, Рибам - небезпечні спокусиВідео

18:51

ЗСУ просунулися у Харківській області та закріпилися на звільнених територіяхВідео

18:41

"Багато хто з оточення Кремля хоче зіскочити": Фейгін пояснив причину раптової хвороби соратника ПутінаВідео

18:39

Застрягла "стрілка" від снаряду: боєць ЗСУ героїчно воював зі зламаним хребтомВідео

18:36

Міжнародний день пива: коли і як відзначають, привітання і картинки

18:30

"Це все одно, що ритися в брудній білизні": Мосейчук відмовилася обговорювати ВинникаВідео

18:23

Марк Фейгін. Санкції ніколи не зупинять шизофашиста ПутінаВідеоблоги

18:21

Окупанти РФ масово спустошують склади з боєприпасами в Білорусі - експертВідео

18:18

Православний календар на серпень 2022: Преображення Господнє, Успенський піст, Успіння Пресвятої Богородиці - важливі дати

18:04

Щоб не втекли: окупантам погрожують загороджувальними загонами "кадирівців" на ХерсонщиніВідео

17:50

Путін захоче переговорів: наприкінці серпня РФ може запропонувати припинення вогню - ЖдановВідео

17:46

РФ стягнула війська на Херсонщину: ворог може наступати, щоб зірвати плани ЗСУ – ГенштабВідео

Реклама
17:25

"Ті, кого накрило ракетами, вже нічого не розкажуть": Гіркін визнав потужність HIMARSВідео

17:20

Образи Еди Йилдиз: 7 стильних луків з Постукайся в мої двері, які захоче повторити кожна

17:15

США могли б ліквідувати Путіна так, як і лідера "Аль-Каїди" - генерал СБУВідео

16:57

Повний рот золотих зубів: у Кабаєвої з'явилася конкурентка і поклала око на Путіна

16:53

ЗСУ просунулися у Донецькій області, є тактичні успіхи - ГенштабВідео

16:52

Залишив гранату для себе: яскрава історія пенсіонера з Бучі, який поодинці напав на колону ворогівВідео

16:44

НАТО може втрутитись у війну проти РФ: Столтенберг назвав єдину умовуВідео

16:11

Дорофєєва показала романтичний знімок зі своїм коханим КацурінимВідео

16:02

Характер людини за кольором: що про вас розкажуть відтінки, які ви не любите

15:58

Мішина, яка пів року не доглядала за собою, показала б'юті-процедури

15:57

"Референдуми" та анексія на півдні України не пройдуть: Москва не утримає території - ОПВідео

15:53

Повинні засудити війну і сказати "Слава Україні!": грузинський бар ввів "вхідні візи" для росіян

15:37

Україну звинуватили в розміщенні баз ЗСУ в лікарнях і школах: в ОП жорстко відповілиВідео

15:18

Не чіпай мене: 4 найбільш нервових знаки гороскопуВідео

15:11

Помста партизанів: на Луганщині розстріляли авто з гауляйтером і його заступником - обидва пораненіВідео

15:06

В Україні різко похолодає: синоптик назвала датуВідео

14:59

Це теракт: у Зеленського жорстко відреагували на обстріл ТорецькаВідео

14:50

Що не можна робити по відношенню до дитини: топ-10 доленосних помилок

14:31

Позиції РФ змішали з землею: морпіхи знищили 20 окупантів разом з технікоюВідео

14:26

РФ піде далі, але не на Польщу: Кучма назвав країни, на які нападе Путін після війни в УкраїніВідео

Реклама
14:21

Екс Лорак похвалився своєю дівчиною в купальнику

14:19

У США українкам, які втратили кінцівки через ракетний удар РФ по Краматорську, зробили протези

13:59

Чоловік красуні Ратаковскі благає про прощення за зради. Модель непохитна

13:58

В ОП назвали умову перемир'я з РФ і анонсували наступ ЗСУВідео

13:31

Морквяне бадилля краще не викидати: як застосовувати відходи для здоров'я, краси та в кулінарії

13:30

"Хочуть "повторити" 24 лютого": РФ готується до наступу на трьох напрямках - ЖдановВідео

13:17

Теракт в Оленівці з вибухом полонених українських військових організовувало путінська ПВК "Вагнер" - ЗМІ

12:59

РФ накрила Торецьк з артилерії: 12 загиблих і поранених, постраждали дітиВідео

12:55

Гусениця або сарделька: Слава Камінська напрошується на компліменти

12:52

Путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні: Кучма пояснив, хто здатний зупинити РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти