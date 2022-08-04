Залишив гранату для себе: яскрава історія пенсіонера з Бучі, який поодинці напав на колону ворогів

Валентин Дідковський / скріншот з відео

Наприкінці лютого нинішнього року 64-річний житель Бучі Валентин Дідковський здійснив подвиг - поодинці атакувавши колону окупантів з гранатомета. Сміливому чоловікові вдалося вижити і коригувати удари української армії по техніці ворога. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"(27 лютого – Главред) бачу: з боку вокзалу Бучі йде велика колона (окупантів. - Ред.). Взяв гранатомет і гранати. Я зайшов за будинок - спочатку проїхав перший БТР, другий, БМП, танк – і я побачив бензовоз. Він зупинився - і я вистрілив з гранатомета. Коли я його підбив - все горіло", - каже Дідковський.

Він зазначив, що через палаюче паливо техніка ворога не змогла рухатися далі. Після цього українець кинув у бік противника кілька гранат, а одну залишив для себе ‒ тому що не хотів здаватися в полон.

"Палець засунув в чеку і залишив для себе – про всяк випадок", - каже чоловік.

Однак, він все ж зумів перебігти в сусідній двір, звідки і коригував удари ВСУ по окупантам.

І зараз Дідковський як і раніше в строю ‒ проситься на фронт і досі ходить в наряди і патрулі в Бучі.

Нагадаємо, раніше в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор. Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Крім того, українські військові вдарили по російським загарбникам їх же зброєю - вони вперше застосували проти окупантів трофейну важку вогнеметну систему "пригрів". Установка працювала на Ізюмському напрямку.

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