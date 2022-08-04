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Україну звинуватили в розміщенні баз ЗСУ в лікарнях і школах: в ОП жорстко відповіли

4 серпня 2022, 15:37

Будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції, каже Михайло Подорляк.

подоляк
Михайло Подоляк / ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву міжнародної правозахисної організації Amnesty International про те, що Україна нібито розміщує військові бази у лікарнях і школах, порушуючи закони війни і наражаючи на небезпеку життя людей.

Він підкреслив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

"Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Абсолютний пріоритет для Збройних сил України - зберегти життя і здоров'я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії. Тому ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій в більш безпечні райони", - сказав представник ОП.

Подоляк додав, що попередні кілька тижнів уряд і вище керівництво України закликали жителів Донбасу тимчасово покинути цю територію з міркувань безпеки, а з 2 серпня почалася обов'язкова, але не примусова евакуація.

"Ми допомагаємо нашим громадянам безкоштовно виїхати в безпечні місця, розселяємо і забезпечуємо всім необхідним. Цей процес триває, і ми як і раніше закликаємо скористатися можливістю евакуації і не ризикувати своїми життями", - зазначив радник глави ОП.

Він підкреслив, що Росія дотримується тактики тотального терору і ігнорує будь-які правила і закони, намагаючись максимально знищувати цивільну інфраструктуру і мирне населення.

"Цьому немає і не може бути ніяких виправдань. Ми регулярно бачимо, як російська армія обстрілює житлові квартали за 500 + км від фронту, навмисне вбиваючи мирних громадян і дітей. Всі російські військові злочини фіксуються як нашими, так і міжнародними слідчими групами, і матимуть відповідні юридичні наслідки", - сказав Подоляк.

За його словами, будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

Що відомо про скандальну заяву Amnesty International

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей.

В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії.

Що відомо про фейки РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за вказівкою Кремля на тимчасово окупованих районах України агресори поширюють фальшиві газети, на сторінках яких опубліковані фальшиві заяви головкому ВСУ Валерія Залужного та радника керівника офісу президента Олексія Арестовича.

Крім того, кажуть українські чиновники, в цих підроблених газетах нібито влада Запорізької області звинувачує офіційний Київ у "геноциді Криму".

Інші новини:

Amnesty International фейки Михайло Подоляк війна Росії та України
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