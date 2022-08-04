ЗСУ просунулися у Донецькій області, є тактичні успіхи - Генштаб

Армія України продовжує битися з російськими окупантами на Донбасі / Колаж УНІАН

Сили оборони України за тиждень звільнили від російської окупації два села у Донецькій області - Мазанівку та Дмитрівку. Вдалося поліпшити тактичне становище і просунутися в районі декількох сіл. Однак війська Росії витіснили українські сили з двох позицій під Донецьком та Бахмутом. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 4 серпня, він розповів про те, що ЗСУ поліпшили своє тактичне становище на фронті у Донецькій області.

"Протягом тижня наші війська поліпшили тактичне положення і просунулися в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка", - зазначив він.

Однак окупаційна армія РФ витіснила українські війська з двох позицій під Донецьком та Бахмутом і з Семигір'я.

Крім того, під масивним тиском противника ЗСУ залишили шахту Бутівка і перейшли до оборони на південь від Авдіївки.

"30 липня в результаті активного застосування противником авіації, артилерії і реактивних систем залпового вогню, ведення активних наступальних штурмових дій за напрямком Спартак - Авдіївка підрозділи сил оборони змушені були залишити шахту Бутівка і перейти до оборони південніше населеного пункту Авдіївка", - підкреслив Олексій Громов.

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Війна Росії проти України

Збройні сили України проводять військову операцію у Херсонській області. Українські захисники звільнили від російської окупації ще 7 населених пунктів. Загалом, під контроль Києва повернули 53 пункти.

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що Росія на Херсонщині зібрала близько 30 тисяч військ. За його словами, вони зібралися наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. Втім, як вважає Арестович, ЗСУ вдасться відбити атаку, оскільки військова підготовка російських окупаційних підрозділів залишає бажати кращого.

У Інституті вивчення війни зробили припущення, згідно з яким Путін міг віддати наказ своїм військам захопити Харків. На думку фахівців, загарбники можуть використовувати для реалізації своїх окупаційних завдань райони Балаклії та Великої Комишувахи.

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