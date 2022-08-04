РФ стягнула війська на Херсонщину: ворог може наступати, щоб зірвати плани ЗСУ – Генштаб

Війська Росії спробують змусити ЗСУ перейти до оборони - Генштаб / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Країна-агресорка Росія перекидає свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Окупанти задіяли велику кількість зброї та військової техніки. Російські загарбники можуть здійснити наступ в глибину території, щоб спробувати перехопити ініціативу, створити загрозу успіхам ЗСУ і перевести українські сили в оборону. Про це заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 4 серпня, він розповів про те, що окупанти стягують свої сили до північно-східних районів Херсонщини. Туди надходить велика кількість зброї та техніки.

За його словами, росіяни можуть піти в наступ, щоб перехопити ініціативу і змусити українські війська перейти до оборонних дій.

"Не виключено, що противник може або намагатиметься вчинити наступальні дії в глибину нашої території з метою перехоплення ініціативи і створення загрози нашим успіхам. Щоб змусити ЗСУ припинити розширення плацдармів і перейти до оборони", - підкреслив Олексій Громов.

Ситуація у Херсонській області

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що Росія у Херсонській області сконцентрувала близько 30 тисяч військ. За його словами, вони мають намір наступати на Кривий Ріг та Миколаїв. Однак, як вважає Арестович, армія України відіб'є атаку окупантів, оскільки їхні війська демонструють слабку бойову підготовку.

У Оперативному командуванні Південь розповіли про те, що окупанти Росії мають намір створити ударне угруповання, щоб перейти в наступ у Херсонській області. Російські війська планують вийти на адміністративні межі регіону. Угруповання формується на Криворізькому напрямку.

Радник Банкової Олексій Арестович нагадав, що ЗСУ звільнили вже 53 населених пункти на Херсонщині. Як стверджує він, контрнаступ української армії в регіоні буде йти повільно. На масштабну атаку очікувати не слід.

Дивіться онлайн новини Херсона

Інші новини: