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Втрати зашкалюють: росіяни після удару ЗСУ вперше не підрахували вбитих - Арестович

3 вересня 2022, 23:51

2 вересня ЗСУ накрили багато російських військових, але після цього військове командування країни-агресора не підрахувало вбитих, сказав радник ОП.

Арестович, окупанти
Арестович повідав про втрати окупантів / https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські окупанти вчора, 2 вересня, вперше після удару ЗСУ по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих, йдеться в заяві радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін LIVE.

"Зафіксовано один цікавий випадок. Вчора накрили дуже багато російських військових в одному розташуванні. За деякими даними, це була база одного зі спецпідрозділів... вперше відзначений випадок, коли російське командування не порахувало вбитих, команда була. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони очікували на повторний удар, але команда була завантажена і вивезена, не рахуючи фізично. Зашкалюють втрати", - зазначив Арестович.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

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ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягла певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

2 вересня в ОК "Південь" розповіли, що на півдні тривають позиційні бої, метою яких є поліпшення становища по лінії фронту. Українські воїни в цей день завдали успішних ударів по поромній переправі поблизу села Львове і по двох районах зосередження сил і засобів противника. ЗСУ вдалося порушити логістику російських окупантів.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини - була підірвана їх Логістика. У загарбників ще залишилися деякі транспортні шляхи, по яких вони можуть рухатися, проте всі вони знаходяться під вогневим контролем ЗСУ.

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війна в Україні військова агресія РФ Олексій Арестович
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