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ЗСУ на Херсонщині прорвали лінію фронту на декількох ділянках і розвивають наступ – Арестович

30 серпня 2022, 08:09

Сили оборони України притискають спроби військ РФ забезпечувати своє угруповання на правому березі Дніпра, сказав Олексій Арестович.

ВСУ Херсонщина, Херсонська область, Арестович
Армія України зупиняє забезпечення російських військ на Херсонщині через мости - Арестович / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Офіс президента

Збройні сили України за декілька годин зуміли прорвати фронт на декількох ділянках у Херсонській області. Військові атакують і розвивають наступ вглиб. Українські війська зупинили або практично припинили постачання військового угруповання Росії мостами і завдали нищівних ударів по переправах. Придушуються спроби ворога налагодити логістику свого угруповання. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що в понеділок, 29 серпня, сили оборони України на Херсонщині протягом декількох годин зуміли прорвати фронт на деяких ділянках. Українські військові розвивають свій наступ вглиб.

"ЗСУ перейшли до маленького, такого симпатичного, принаймні так воно наразі виглядає, наступу. Прорвали лінію фронту на декількох ділянках, розвивають наступ вглиб", - зазначив Арестович.

Також він додав, що армія України продовжує роботу над припиненням постачання російських окупаційних військ через мости. Знищуються поромні переправи противника.

"Годину тому (пізно ввечері, 29 серпня, - ред.) дуже яскраво рвонула поромна переправа разом з технікою. Тобто ми придушуємо їх спроби забезпечувати свої угруповання на правому березі (Дніпра - ред.). Йде бойова робота", - підкреслив Олексій Арестович.

Контрнаступ армії України у Херсонській області

Колишній радник глави МВС і керівника Офісу президента Віктор Андрусів 29 серпня повідомив, що підрозділи ЗСУ прорвали першу лінію оборони військ РФ під Херсоном. Окупаційні війська втекли з поля бою і залишили свої позиції.

Відомості, згідно з якими війська України подолали першу лінію окупантів у Херсонській області, також підтвердив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Представниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк також заявила, що українські військові проводять операцію, завдання якої – звільнення окупованого Херсона.

Журналісти CNN з посиланням на джерело серед військових повідомили, що ЗСУ 29 серпня відбили у російських окупантів два села біля Херсона і ще два населених пункти поблизу Високопілля.

Маневри українських військових почалися вночі з масованого обстрілу ворожий позицій і їх тилу.

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ЗСУ війська Росії Херсонська область Олексій Арестович Офіс президента
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