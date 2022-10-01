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ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полон

1 жовтня 2022, 13:18

Сили оборони України оточили Лиман. Окупантам пропонують здатися в полон, щоб не стати "вантажем 200".

Кадри з лиману
Кадри з Лимана опублікувало Радіо Свобода / скріншот

ЗМІ опублікували кадри з Лиманського напрямку, де угруповання російських окупантів оточили Збройні Сили України.

На відео, яке Радіо Свобода передав військовий з позивним "Еней", видно покинуті позиції загарбників, а голос за кадром пояснює, що Сили оборони України захопили Лиман, подальший опір марний. Також окупантам пропонують здатися в полон, щоб не стати "вантажем 200".

Зокрема, потрібно:

  • вийти на найближчу дорогу або в населений пункт;
  • скласти зброю та чекати представників ЗСУ;
  • робити це слід з піднятими руками.
ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полон
ЗСУ показали кадри з Лимана - окупантам пропонують здатися в полон

Ситуація в Лимані

Представник Східного угруповання військ Сергій Череватий 1 жовтня підтвердив, що захисники України оточили російське угруповання в районі Лимана Донецької області. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів-Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

Російське угруповання чисельністю приблизно 5-5, 5 тисяч осіб в районі Лимана оточене.

30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лимана Донецької області Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили в котел.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.

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