Росію в січні-лютому 2023 року чекають бунти і побоїща, почнеться Армагеддон - Соскін

Бунти в Росії будуть вже за декілька місяців - Олег Соскін / Колаж УНІАН, Главред

Мобілізація в РФ наразі не призведе до масових протестів, проте вже за декілька місяців, в січні-лютому 2023 року, країну-агресора чекають бунти і побоїща. Ситуація розвиватиметься блискавично. Відбудеться обвал за принципом доміно і трапиться Армагеддон. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що невдоволення в російському суспільстві у зв'язку з мобілізацією поки не призведуть до масових протестів і відсторонення Путіна від влади. Проте за декілька місяців почнеться криза, в результаті якої відбудуться бунти і побоїща.

"Масових протестів поки не буде. Повинна з'явитися карткова система, щоб не було чого жерти. Ось коли почнеться девальвація рубля, за рубль нічого не можна буде купити, проблеми в регіонах, підуть похоронки... Загалом, коли почнеться бардак, так званий, ентропійний хаос, коли їжа і горілка зникнуть, почнуться побоїща. Чекати залишилося недовго - все відбудеться в січні або лютому", - прогнозує експерт.

За його словами, російська держава обов'язково зіштовхнеться з проблемами у зв'язку із санкціями і політичними змінами в авторитарних і тоталітарних країнах.

"Росія в обов'язковому порядку зіткнеться з проблемами. Економіці вже кінець. Євросоюз ухвалить восьмий пакет санкцій проти Росії, інші банки відключать від SWIFT, під обмеження може потрапити Білорусь. Відбувається криза і в інших країнах – Іран захлинається на тлі протестів, у Китаї щось почалося з главою держави Сі Цзіньпіном. Руйнується вся система союзників Путіна, а світова криза є ключовим фактором краху російської держави. Думаю, десь у січні 2023 року в Росії почнеться бунт", - пояснив політолог ситуацію.

Також він додав, що все відбудеться стрімко. Трапиться якась подія, яка запустить ланцюг грандіозного обвалу.

"Все відбудеться блискавично. Напруга буде накопичуватися, а потім прилетять "чорні лебеді" і десь розірветься слабка ланка. Почнеться обвал за принципом доміно. Щось станеться, після чого почнеться Армагеддон", - підкреслив Олег Соскін.

Путін оголосив про анексію територій України

Глава Кремля Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. На, мовляв,"церемонії" в Москві були присутні і кремлівські маріонетки, яких РФ оголосила окупаційною"владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву про те, що Росія анексією територій України пішла на ескалацію конфлікту, ядерні загрози і тотальну мобілізацію. Він закликав цивілізований світ до рішучої реакції на незаконні дії Москви.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. За його словами, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

"Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ в прискореному порядку до НАТО", - підкреслив український гарант.

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