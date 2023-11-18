'Запізніла ІПСО': ГУР відреагувало на брехню про перехід льотчика ЗСУ на бік окупантів

Андрій Юсов зазначив, що розповсюдження інформації щодо переходу льотчика на бік Росії є лише частиною російської інформаційно-психологічної операції.

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ГУР відреагувало на російську ІПСО / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, facebook.com/PvkCentr

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Андрій Юсов, спростував російську інформаційну кампанію, яка стверджувала про перехід льотчика Збройних сил України на бік російських окупантів. Про це Юсов повідомив "Українській правді".

У суботу, 18 листопада, російське агентство ТАСС повідомило про те, що, за їхніми даними, "чинний льотчик ЗСУ здійснив переліт на російську сторону". Цю інформацію нібито підтвердив льотчик вертольота Ка-52 Олексій Воєвода, який організував цей переліт.

Андрій Юсов уточнив, що це неправдива інформація, виголошена російськими пропагандистами. Представник військової розвідки також підкреслив, що ця спроба дезінформації стала відповіддю на масові здачі в полон та перехід на бік України російських військовослужбовців, включаючи офіцерів та пілотів з технікою.

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"Це запізніла російська ІПСО у відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів, а також пілотів з технікою," - сказав Юсов.

Джерела також підтвердили, що всі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ залишаються на своїх місцях служби.

Операція "Майдан-3"

Нагадаємо, Росія готує серію провокацій в Україні під назвою "Майдан-3". За словами Володимира Зеленського, Кремль активно працює на створення внутрішнього "хаосу" та розколу в українському суспільстві.

До того ж, на YouTube каналі Артем Зябкін розкрив низку скандальних подій, що охопили Україну і точно призначені для радості ворогів. Йдеться про мовний скандал із ексдепутаткою Фаріон, а також розповсюдження фейків стосовно Залужного.

Також за даними військового оглядача, плани Кремля спрямовані на продовження дестабілізації ситуації в Авдіївці. Мета росіян полягає в реалізації так званого "плану новоросія".

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