"Смерть" Путіна і переворот у РФ: в ГУР розкрили, що відомо про дані з Кремля

Андрій Юсов оцінив інформацію про те, що в Росії можуть готувати держпереворот.

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Андрій Юсов прокоментував інформацію про "смерть" Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито нещодавно помер.

Інформація про смерть Путіна, яка нещодавно поширилася в Мережі, неправдива, заявив в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Андрій Юсов.

"Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувалися з різних джерел", - сказав він.

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Разом з тим представник військової розвідки також оцінив інформацію деяких анонімних російських Telegram-каналів про те, що в Росії, мовляв, готують держпереворот.

"Але, на жаль, та інформація, яка поширювалася останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована, перш за все, на внутрішню російську аудиторію з певними цілями", - додав Юсов.

Раньше у ГУР назвали цілі розгону інформації про смерть диктатора. Внутрішні процеси і протистояння в РФ проявляються абсолютно в різних формах, підкреслив Андрій Юсов.

Як відомо, нещодавно Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад - кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Нагадаємо, раніше Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, і в Росії "починається переворот".

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