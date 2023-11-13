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7 областей Україн під загрозою: експерт спрогнозував плани Кремля

Юрій Берендій
13 листопада 2023, 10:00
Ворог продовжує знищення Авдіївки. За словами військового оглядача, мета Кремля полягає в реалізації так званого "плану новоросія".
7 областей Україн під загрозою: експерт спрогнозував плани Кремля
Росія не обмежиться Донецькою і Луганською областями: експерт розкрив деталі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Мета російської окупаційної армії не обмежується лише межами Донецької та Луганської областей. Противник знищує Авдіївку і має намір продовжити рух далі. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов.

Полковник нагадав, що колись 2014 року противник мріяв реалізувати так званий "план новоросія".

"До складу цього квазідержавного утворення мали увійти 7 областей України, починаючи від Харківщини, далі Донеччина, Луганщина, Запорізька, Херсонська, Одеська області та Крим, Севастополь. Не склалося в Путіна так, як мріялося тоді", — каже Селезньов.

відео дня

За його словами, зараз росіяни поступово намагаються втілити цю місію. Однак, він додає, що слухаючи риторику головних представників РФ, їхня позиція абсолютно чітка: їм хочеться знищити Україну як державу та українців як складову світового населення. Без повного контролю над територією України Росія, мовляв, не може повернутися до статусу імперії.

Зокрема, для втілення цих завдань, вважає експерт, противник готовий йти на величезні втрати.

"Усі читали заяву головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, який каже, що він був абсолютно впевнений у тому, що цифра в 150 тис. убитих російських військовослужбовців точно зупинить Путіна від продовження тієї самої алармістської політики. Але, як бачимо, цифра давно вже пішла за позицію 300 тисяч, але Путін продовжує шукати ресурс і можливості для того, щоб атакувати знов і знов наших захисників, які ведуть бої фактично уздовж усієї 1450 кілометрової лінії бойових зіткнень", — підсумував Владислав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські окупанти у районі Авдіївки дещо послабили атаки, однак, готуються до нових штурмів.

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії докладно проаналізували хід бойових дій в Україні за останні дні. Зазначається, що окупаційні війська Російської Федерації продовжують активні атаки із підвищеною інтенсивністю, захоплюючи ініціативу в Луганській і Донецькій областях.

Російські окупанти активно намагаються захопити місто Авдіївка в Донецькій області, використовуючи значну кількість живої сили та військової техніки. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поділився на своїй сторінці в Facebook інформацією про значні втрати російських військ на даному напрямку.

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