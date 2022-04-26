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Захід не здасть Україну: експерт назвав умову перемоги у війні з РФ

26 квітня 2022, 15:14

Обсяги західної допомоги Україні повинні бути більше, каже Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов / УНІАН

Для США, країн НАТО і Заходу в цілому варіант поразки України у війні проти Росії є неприпустимим, заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

Як підкреслив він в ході чату у Главреді, відповідаючи на одне з питань, у цьому зв'язку західна допомога українській стороні не ослабне.

"Тому, незважаючи на те, які уявлення у них були два місяці тому, перед початком війни, зараз вони не можуть собі цього дозволити і будуть надавати допомогу Україні", - зазначив експерт.

Разом з тим він упевнений в тому, що обсяги західної допомоги Україні повинні бути більше.

"Проте дозволити Росії здобути військову перемогу в Україні сьогоднішній Захід не може", - додав Ілларіонов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Андрій Ілларіонов війна Росії та України
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