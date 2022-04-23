Пекін не підтримав Путіна по Україні: експерт пояснив, як Китай поставив на місце РФ

Експерт пояснив позицію Китаю / Reuters

Китай зайняв обережну позицію, не підтримавши московський режим у війні проти України, заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

Як підкреслив він у ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з питань, така позиція КНР є дуже важливою.

"Китай не проголосував в ООН разом з Росією проти резолюції, яка засуджувала дії РФ. Враховуючи характер відносин, існуючий між РФ і Китаєм, між Сі і Путіним, це, звичайно ж, демонстративне дистанціювання від цієї агресії", - говорить експерт.

Він також звернув увагу на те, що представники Китаю неодноразово заявляли про те, що вони виступають за територіальну цілісність і суверенітет кожної країни, включаючи Україну.

"Китай також не підтримав Путіна, коли той звернувся до Пекіна за фінансовою та військовою допомогою у війні проти України. Він не надає і матеріальної і військової допомоги Україні, але при цьому не допомагає і Росії. Таким чином, Китай дистанціювався від обох сторін. Це найкращий варіант для України", - додав Ілларіонов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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