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Окупантів РФ на Донбасі чекає провал: західний експерт назвав причину

23 квітня 2022, 17:57

Не в останню чергу на провал РФ в Україні впливають логістичні та комунікаційні складності.

російський танк, російська техніка, Київщина
Знищена техніка РФ / Telegram Київська ОВА

Війна в Україні показала, що російські війська виявилися "потьомкінською армією". Вони добре виглядали на навчаннях, але не на полі бою, підкреслив американський професор, історик Фредерік Каган.

Він вважає, що складнощі, з якими зіткнулася російська армія при спробі захоплення Києва, швидше за все, будуть спостерігатися і на наступному етапі війни, на сході України, пише The New York Times.

Відзначається, що всупереч сформованій армійській організації зі суворою ієрархією і безліччю рівнів командування, яке забезпечують координоване переміщення військ, в РФ віддають перевагу батальйонно-тактичним групам по 800 осіб. Їх комплектують з підрозділів, які раніше не працювали один з одним.

Не в останню чергу на провал РФ в Україні також впливають логістичні та комунікаційні складності, з якими росіяни зіткнулася в Київській області.

Підкреслюється, що замість того, щоб дати відпочити пошарпаним частинам, перегрупуватися і переозброїтися, Кремль підштовхує своїх солдатів до подальших наступів на сході.

Армію РФ женуть в атаку

Армійське командування змушує свої підрозділи наступати і переходити до взяття в оточення українських військ, які знаходяться в укріплених районах Донбасу. ЗС РФ, судячи з усього, намагаються домогтися певних успіхів - зокрема, захопити всю територію Донецької та Луганської областей до 9 травня, коли на Красній площі в Москві відбудеться щорічний парад до Дня Перемоги у Другій світовій війні.

"Вони не роблять паузи, необхідної для перегрупування наявних військ, для чого знадобилася б на один-два тижні зупинитися і підготуватися до наступу, — пояснив Мейсон Кларк, аналітик Інституту з вивчення воєн. - Найімовірніше, вони спробують захопити певні території. Не думаємо, що їм вдасться взяти під контроль всю територію областей в наступні три тижні".

РФ наступає на старі граблі?

Незважаючи на те, що ландшафт на сході України більш відкритий, через переважно в'язкий грунт військам доведеться направити свої танки по дорогах, як це вже було в Київській області. Тобто подальші дії ЗС РФ багато в чому передбачувані, і українській армії буде простіше з ними впоратися.

Якщо поставки західного озброєння продовжаться, українська армія зможе проводити контратаки проти росіян. "Цілком можливо, що українська армія, при належному забезпеченні ресурсами, відсуне війська РФ із зайнятих позицій", - пояснив Каган.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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