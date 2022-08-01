Захід хоче, щоб РФ воювала в Україні звичайною зброєю: загроза хіматаки мінімальна - Жданов

Загроза застосування хімічної зброї в Україні мінімальна / Колаж фото Главред, ua.depositphotos.com

Західні країни намагаються всіляко послати Росії сигнали, що дають зрозуміти, що не слід застосовувати хімічну зброю на території України. Тому загроза хіматаки мінімальна. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Він переконаний, Путін поки вважає, що війна в Україні "йде за планом". Таким чином РФ поки не буде застосовувати хімічну зброю.

"Поки РФ ще не вважає, що вони програють. Мені так здається, що Путін думає, що все йде за планом, і програвати він поки не збирається. Тому загроза застосування РФ хімічної зброї мінімальна. Є ціла серія сигналів, які посилає Захід Росії щодо використання зброї масового знищення в цій війні. Тобто всі хочуть, щоб війна тривала тільки звичайною зброєю", — пояснив Олег Жданов.

Експерт зазначив, що в разі застосування Росією хімічної зброї, для захисту знадобляться спеціальні костюми і речовини, які здатні деактивувати шкідливий вплив.

"Щоб захиститися від хімічної зброї, потрібні спеціальні засоби, крім засобів індивідуального захисту. Протигази і фільтри врятують тільки від нервово-паралітичних хімічних речовин. Якщо буде застосовано іншу зброю - потрібен комплект. Деякі речовини можуть діяти протягом доби, тут знадобиться деактиватор. Потрібні герметичні укриття з автономною водою і каналізацією", — додав Жданов.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина передає Україні транспорт і спеціальне обладнання для дезактивації радіоактивних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин. Україна отримає 6 спеціальних автомобілів, які оснащені двома резервуарами для знезаражувальних речовин.

Колишній Головком сил НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що Путін не буде кидати ядерні бомби на Україну, проте він не виключив, що РФ може застосувати хімічну зброю.

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