РФ "анонсувала" застосування хімічної зброї: які міста під серйозною загрозою

РФ готується до застосування хімічної зброї / ua.depositphotos.com

Росія готується до застосування хімічної зброї на території України. При цьому РФ вже навіть звинуватила в цьому українських захисників. Хімічну атаку "анонсував" представник РФ в організації із заборони хімічної зброї Олександр Шульгін, повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що РФ вже відправила в організацію ноту про провокацію з хімічною зброєю, яку нібито готує Україна.

Під загрозою можуть знаходиться жителі Харкова, Миколаєва та Донецької області.

"Ми направили вже відповідну ноту в технічний секретаріат, повідомили про плани провокації, яка готується в Миколаївці (Донецька область - Главред)", - сказав Олександр Шульгін.

Варто зазначити, що немає підстав припускати, що РФ просто лякає своїми заявами, адже раніше подібні повідомлення збувалися. У Росії можуть "анонсувати" подібні удари, звинувативши в цьому українську сторону, а потім здійснити заплановане.

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Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілів лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

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