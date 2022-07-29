Німеччина передає Україні системи для радіаційного, біологічного та хімічного захисту / Вікіпедія

Німеччина передасть Україні транспорт та спеціальне обладнання для дезактивації радіоактивних, біологічних та хімічних бойових отруйних речовин. Українські військові пройшли навчання з використання цих систем. Про це повідомляє Міноборни Німеччини.

"Федеральний міністр Ламбрехт вирішила надати Україні комплексний пакет РХБ-захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї із запасів Бундесверу",– йдеться у повідомленні.

Таким чином, Україна отримає 6 автомобілів, які оснащені двома резервуарами для знезаражувальної речовин. Також Німеччина передасть значний початковий запас" засобів для дезактивації небезпечних речовин. Вартість допомоги становить понад 860 тис. євро.

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Зброя Україні від Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначав, що ФРН поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

Також раніше Андрій Мельник зазначав, що таку ППО Україні можуть передати у жовтні цього року. За його словами, вона одразу захищатиме Київ, а в наступні роки – й інші міста України.

На фоні обіцянок Німеччини про надання різної зброї Україні не раз розгорталися суперечки та скандали. Зокрема, у ФРН критикували федерального канцлера Олафа Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder.

У німецьких ЗМІ зазначали, що Шольц, попри свої обіцянки, значно скоротив поставки озброєння в Україну. Зазначається, що Україна за останні три тижні отримала всього дві поставки – 42 тисячі пайків та 102 неброньованих автомобілі. Хоча 21 червня уряд ФРН оприлюднив повний перелік зброї, яку готує для передачі Україні у межах військової допомоги, і він включав у себе цілий ряд озброєння.

20 липня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що у Збройних силах Німеччини (Бундесвері) закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

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