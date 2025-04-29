Заморозки пошкодили сади в Україні: які ягоди та фрукти будуть у дефіциті

Короткочасні похолодання в травні можуть створити додаткові ризики для врожаю.

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Як весняні заморозки позначаться на врожаї / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Який регіон постраждав найбільше через заморозки

Які фруктові дерева витримали суттєве зниження температури

Весняні заморозки в ніч на 28 квітня негативно вплинули на українські сади. Температура повітря подекуди знизилася до -5..-6 градусів, що спричинило значні пошкодження плодів. Найбільше скарг надійшло з Вінницької області.

Як пише AgroReview, заморозки зачепили не лише кісточкові фрукти, а й яблуневі та грушеві сади, які зазвичай вважаються більш стійкими до холодів. У садах, розташованих на пагорбах, температура повітря була дещо вищою, що зменшило рівень втрат.

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За словами фермерів, частина врожаю садової суниці зазнала пошкоджень, що може вплинути на врожай ягід цього сезону.

Для яблук і груш економічний збиток буде мінімальним, але якість плодів може погіршитися, особливо щодо їх тривалого зберігання. Найбільш сформовані зав'язі кісточкових культур, таких як персики, черешня, нектарин і абрикос, переважно витримали заморозки.

Через весняні заморозки врожай черешні, персика, нектарина та абрикоса може виявитися нижчим за очікуваний. Для забезпечення стабільності поставок цих фруктів країна залежатиме від імпорту з країн ЄС, Туреччини та Центральної Азії.

Як довго зберігаються овочі та фрукти в холодильнику / Інфографіка: Главред ​

У травні будуть нові заморозки

Метеорологічна служба попереджає про можливість нових заморозків до середини травня, зокрема, в центральних і західних регіонах країни.

Короткочасні похолодання можуть створити додаткові ризики для врожаю.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки. Тим часом прогнози погодних сайтів meteo.ua і meteofor обіцяють дощовий травень на заході України. На сході місяць буде досить теплим, а в Одеській області та в Криму буде аномально холодно.

Народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що з 29 квітня в Україну повернеться потепління. Погода в травні буде спекотною.

За прогнозом Щедріна, перша декада травня буде переважно без опадів. Температура буде в межах +22 - +25 градусів. Вночі +9 - +14 градусів.

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