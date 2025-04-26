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Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2025, 23:52
85
Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
Україну найближчими днями атакує нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну найближчими днями атакує нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

21 квітня попередня магнітна буря досягла свого максимуму - майже 8 балів. До 24 квітня включно буря трималася на рівні 6-ти балів, після чого раптово обвалилася до трьох.

відео дня

Очікується, що 27 квітня потужність геомагнітного шторму знову зросте. Він буде майже 5-бальним. Після цього сила бурі знову піде на спад. Однак розслаблятися зарано, адже після цього Україну атакує ще одна буря. Її пік очікується 2 травня на рівні майже 6-ти балів.

магнітна буря
Україну найближчими днями атакує нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 27 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 63 сонячні плями.

Магнітні бурі влуплять одна за одною: коли на Україну чекає затишшя
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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