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Україна може частково залишитися без популярних фруктів: у чому причина

Маріна Фурман
14 квітня 2025, 22:01
188
Квітневі заморозки можуть негативно вплинути на урожай.
фрукты
Експерт розповів про наслідки заморозків в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Як заморозки вплинули на плодові дерева
  • Які ягоди на фрукти у зоні ризику через похолодання

Квітневі заморозки та похолодання, що скували Україну минулого тижня можуть мати негативні наслідки на врожай плодових дерев та деяких ягід. Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі УНІАН.

За його словами, ситуація особливо критична для ранньоквітучих плодових дерев, таких як абрикоси, персики, вишні.

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Він пояснив, що через сніг та заморозки можуть постраждати бруньки на деревах, що значно знижує потенційний урожай.

Гопка підкреслив, що "мінусова" температура може мати негативний вплив на різні фрукти та ягоди, зокрема постраждають абрикоси, вишні, черешня. Також у зоні ризику ягоди: полуниця та смородина.

При цьому експерт додав, що попередні прогнози щодо врожаю кісточкових дерев "залишаються обережно-оптимістичними".

"Є ризик втрати частини врожаю через заморозки. Остаточну оцінку можна буде надати після завершення фази цвітіння та настання стабільного тепла", - резюмував Гопка.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на аналітиків проекту EastFruit, українські фермери почали активно підвищувати ціни на білокачанну капусту. Впродовж минулого тижня вартість овоча зросла в середньому на 10%. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції за стійко високого попиту.

Тим часом на українському ринку продовжують падати ціни на картоплю. За словами віцепрезидента Української асоціації виробників картоплі та директора компанії "Агріко Україна" Миколи Гордійчука, ціни на картоплю летять стрімко вниз, оскільки взимку Україна активно імпортувала продукцію з Європи через низький врожай минулого року. Наступна причина, яка впливає на здешевлення овоча - брак сховищ.

Також в Україні подешевшали вітчизняні помідори. Аналітики EastFruit повідомили, що перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг. Така вартість помідорів на 26% нижча, ніж перші партії цієї ж продукції торік.

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Хто такий Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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