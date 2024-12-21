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"Заморозили війну, Путіну своє, Україні – своє": Ейдман описав, як Трамп хоче завершити війну

Альона Вороніна
21 грудня 2024, 15:27оновлено 21 грудня, 15:59
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Трамп хоче вийти з цієї війни як миротворець, не як переможець. Він дуже марнославний, і навіть може сподіватися, що йому Нобелівську премію дадуть.
'Заморозили війну, Путіну своє, Україні – своє': Ейдман описав, як Трамп хоче завершити війну
Ейдман описав, як Трамп хоче завершити війну/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Коротко:

  • Трамп хоче вийти з цієї війни як миротворець, а не як переможець
  • Він хоче заморозити війну за нинішнім кордоном і ввести європейські війська в демілітаризовану зону
  • Проте Путін на такі умови не погодиться, а Україна не визнає окуповані території російськими

Обраний президент США Дональд Трамп хоче вийти з цієї війни як миротворець, не як переможець. Він хоче заморозити війну за нинішнім кордоном, влаштувати демілітаризовану зону і туди ввести європейські війська.

Трамп сподівається, що європейські війська в Україні будуть гарантією, що Путін не нападе знову. Таку думку висловив соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"Переможцями вони (США – ред.) ніяк не вийдуть, та в них і мети такої немає. Трамп хоче вийти з цієї війни як миротворець, не як переможець. Може, ще й сподівається, що йому Нобелівську премію дадуть, як Обамі. Адже Трамп страшенно марнославний. У Трампа не приховують своїх планів і бачили це так: війна заморожується за нинішнім кордоном, влаштовується демілітаризована зона, і туди вводяться європейські війська. Щоправда, європейці не в курсі, що Трамп уже за них усе вирішив. Проте Трамп сподівається, що французи і поляки підтягнуться, введуть свої війська, і це буде гарантією, що Путін не нападе ще раз", – зазначив Ейдман.

Проте, за його словами, російський диктатор Володимир Путін на такі умови не погодиться. А президент України Володимир Зеленський міг би погодитися на такі умови, якщо це не вимагатиме від України визнати окуповані території російськими – на це Київ не піде: ні Крим, ні всі інші окуповані території російськими він не визнає. А от на припинення вогню, судячи з усього, Україна б зараз пішла, тим більше, ситуація на фронті не найкраща, вважає Ейдман.

"Можливо, ще б стався невеликий розмін: наприклад, ЗСУ пішли б із Курської області, а Росія – з Харківської. А далі війна заморожується, але при цьому Захід продовжує допомагати Україні, відбудовувати її та інше. От тільки Путін на це не піде", – сказав публіцист.

Він зазначив, що західні війська Путін точно в Україні не чекає, бо для нього це було б поразкою. Адже він війну пояснював російському населенню тим, що "російська армія зупинила війська НАТО". А тут раптом війська НАТО опиняться в Україні.

"Причому, якщо поділ буде за нинішньою лінією фронту, то війська НАТО опиняться на території, яку путінська Росія анексувала і вважає своєю. Для Путіна це взагалі неможливо", – каже публіцист.

Але для Трампа такий план здається хорошою ідеєю.

"Для Трампа звучить красиво: заморозили війну, і все, Путіну своє, Україні – своє, і угоду укладено. Але, як кажуть, "гладко біло на бумаге, да забіли про овраги". Тут безліч усього, а головне – треба розуміти, з ким маєш справу: це ж Путін, це ж не просто так", – підсумував Ейдман.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

Чи може Трамп завершити війну в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Трамп видав заяву про "прогрес" врегулювання війни в Україні. Трамп розповів, що кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп знає про небезпеку заморожування війни. Дональд Трамп дуже хоче рухатися швидко, щоб вирішити питання війни, однак він ще не має доступу до всієї необхідної інформації.

Нагадаємо, стало відомо, що Трамп зустрінеться з Путіним – у США розкрили деталі та назвали цілі. Трамп не хоче виглядати слабким, а Путін налаштований максималістськи, тому надій на мирну угоду мало.

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Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін Ігор Эйдман
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